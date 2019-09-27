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"Faiz indirimi olası bir seçenek"

27.09.2019 - 13:58
"Faiz indirimi olası bir seçenek" | Ekonomi Haberleri

İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Komitesi üyesi Saunders, "Faiz indirimi olası bir seçenek" açıklamasında bulundu.

İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Komitesi üyesi Michael Saunders, anlaşmasız Brexit tehlikesinden kaçınılsa bile, Bankanın bir sonraki hamlesinin faiz indirimi olması ihtimalinin olası olduğunu söyledi.

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Saunders, para politikası değişimlerinin Brexit'in etkilerinin görülmesi sonrasına ertelenmesi halinde uygunsuz kararlar alınmasına neden olabileceğini ekledi.

Uzatılmış Brexit belirsizliklerinin Birleşik Krallık önündeki en olası sonuç olacağına işaret eden Saunders, bu durumun küresel ekonomik büyümede görülen düşüşle birleştiğinde para politikasında gevşemeye neden olacağını söyledi.


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