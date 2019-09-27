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Emlak Konut şimdi de Galatasaray'dan masrafları isteyecek

27.09.2019 - 15:04
Emlak Konut şimdi de Galatasaray'dan masrafları isteyecek | Ekonomi Haberleri

Galatasaray'la yapılan anlaşmaları fesheden Emlak Konut GYO, şimdi de kulüpten masrafları talep edecek. Eğer masraflar ödenirse arsalar Galatasaray'da kalacak. Ancak ödeme yapılmazsa yapılan değerlemeye göre arsalar Emlak Konut'a devredilecek.

Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz'ün haberine göre; Emlak Konut GYO, Galatasaray ile yaptığı anlaşmayı fesih etti. Fesih kararı hem Riva hem de Florya arsaları için geçerli olacak. Emlak Konut yetkilileri, kulübün Florya arsasını teslim etmemesi nedeniyle fesih kararı aldığını belirtti.

Şimdi Emlak Konut GYO, Galatasaray’dan yaptığı ödemeleri ve masrafları talep edecek. Edinilen bilgilere göre bu da 350 milyon lira. Galatasaray ödeme yaparsa arsalarını geri alacak. Yapmazsa her iki arsa için ekspertiz değeri belirlenecek ve arsalar Emlak Konut’ta kalacak.

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2016’da kulübe ait 2 arsada gayrimenkul projesi geliştirilmesi için anlaşmaya varılmıştı. 2 arsada yaklaşık 6 milyar lira değerinde proje geliştirilecek ve bu projelerle Galatasaray 1 milyar lira gelir sağlayacaktı.

Riva projesi

Satış toplam geliri: 3 milyar 808 milyon lira

Şirket payı: 952 milyon lira

GS Payı: 761. 6 milyon lira

Emlak Konut Payı: 190.4 milyon lira

Florya projesi

Satış toplam geliri: 2 milyar 250 milyon lira

Şirket payı: 832.5 milyon lira

GS Payı: 237.8 milyon lira

Emlak Konut Payı: 594.6 milyon lira


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