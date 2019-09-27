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"Fed’in varlık alımları 315 milyar doları bulabilir"

27.09.2019 - 13:31
"Fed’in varlık alımları 315 milyar doları bulabilir" | Ekonomi Haberleri

Morgan Stanley, "Fed’in 6 aylık varlık alımları 315 milyar doları bulabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Morgan Stanley, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gecelik fonlama piyasalarında istikrarı sağlamak ve hedef faiz oranında hareketlerin kontrol altına almak için, gelecek 6 ayda toplamda 315 milyar dolar tutarında varlık alımı yapmasının muhtemel olduğuna dikkat çekti.

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Bu kalıcı hareketlerin gerekli olacağını, çünkü cari geçici alımların piyasa istikrarı sağlamak için yeterli olmayacağını savunan Morgan Stanley stratejisti Kelcie Gerson, "Geçici repo operasyonlarının fonlama baskılarına yeterinde uzun vadeli bir çözüm sağlamayacağı görüşümüzü devam ettiriyoruz. Er ya da geç, Fed’in bilançosunun büyüklüğünü kalıcı olarak artırması gerekecek" diye konuştu.

Fed Başkanı Jerome Powell, geçen hafta yaptığı açıklamada, bu konunun 30-31 Ekim toplantısında ele alınacağını söyledi.


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