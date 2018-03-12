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Faiz artırımında 'büyüme' riski

12.03.2018 - 10:03

St. Louis Fed Başkanı Bullard, faiz artırımlarının büyümeyi aşağı çekme riski taşıdığını söyledi.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Financial Times'a yaptığı değerlendirmede, faiz artırımlarının büyümeyi aşağı çekme riski taşıdığını söyledi. Bullard, Fed'in faizleri artırırken ve birkaç trilyon dolar büyüklüğe ulaşmış bilançosunu küçültürken ABD'de toparlanmayı aşağı çekme riski ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Fed'in güvercin üyelerinden biri olarak bilinen Bullard, 2018 yılında faizi dört kez artırmanın, özellikle Fed'in tuttuğu varlıkları azaltmaya yönelik programının "daha da güçlü" hale gelmekte olduğu dönemde, enflasyonu aşağı çekeceğini sözlerine ekledi.

Fed, 4.5 trilyon dolara ulaşan bilançosunu daraltmaya geçen yılın Ekim ayında başladı.

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Bullard, "Bu ortamda, kısıtlayıcı politika duruşununda çok fazla yükseğe çıkmamalısınız," dedi ve "Eğer çok ileri gidersek, zaten hedefin altında olan enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya başlarız" şeklinde görüş bildirdi.

Öte yandan, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) içindeki denge, büyük ölçüde geçen ay 313,000 istihdam yaratan işgücü piyasasının gücünden dolayı şahinlerin lehine dönüyor.

FOMC politika toplantısını 20-21 Mart'ta gerçekleştirecek.

Fed politika yapıcılarından son dönemde gelen yorumlar, vergilerin düşürülmesi ve kamu harcamalarının artmasının kısa vadeli büyüme ve enflasyonu yukarı yönde etkileyeceği beklentileri ile birlikte, bu yıl dört faiz artırımına gidileceğini işaret ediyor. Fed yetkilileri, Aralık ayında bu yıl üç faiz artırımı yapılması yönünde tahmin belirtmişlerdi.


Etiketler

  • faiz artırımı
  • James Bullard
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