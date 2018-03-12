‹ Önceki Haber İşsizlik Fonu 119 milyar liraya ulaştı İşsizlik Fonu 119 milyar liraya ulaştı Sonraki Haber › Faiz artırımında 'büyüme' riski Faiz artırımında 'büyüme' riski

Moody's'ten 7 Türk şirketine not şoku

12.03.2018 - 10:01

Moody's, Türkiye'nin not indiriminin ardından yedi şirketin ve iki belediyenin notunu indirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's geçen hafta Türkiye'nin kredi notunu düşürmesinin ardından yedi Türk şirketinin notunu bir kademe indirdi, üçünün notunu ise teyit etti. Şirketlerden beşi yatırım yapılabilir seviyedeki notlarını kaybederken, Moody's açıklamasına göre not indirimleri ülke notlarındaki bir kademe düşüşten kaynaklanıyor.

Anadolu Efes, Coca Cola İçecek, Koç Holding, Turkcell ve Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun (OYAK) notları yatırım yapılabilir en alt düzey olan Baa3'ten Ba1'e, yani spekülatif olarak adlandırılan düzeye indi.

##$HABER_1444601$##

Moody's ayrıca Doğuş Holding ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) kredi notlarını bir kademe indirerek Ba1'den Ba2'ye düşürdü. Kuruluş Şişecam'ın ve Tüpraş'ın kredi notlarını ise Ba1, Erdemir'in notunu Ba2 olarak teyit etti.

Öte yandan Moody's, İstanbul ve İzmir Büyükşehir'in notlarını da düşürdü. Kurum, Türkiye'nin kredi notunu Ba1'den Ba2'ye indirmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kredi notlarını Ba1'den Ba2'ye revize etti.


‹ Önceki Haber İşsizlik Fonu 119 milyar liraya ulaştı İşsizlik Fonu 119 milyar liraya ulaştı Sonraki Haber › Faiz artırımında 'büyüme' riski Faiz artırımında 'büyüme' riski
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
118.411 Değişim: 1,28% Hacim : 6.518 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 117.704 12.03.2018 Yüksek 118.787
Açılış: 117.704
3,8507 Değişim: 1,04%
Düşük 3,8065 12.03.2018 Yüksek 3,8508
Açılış: 3,8112
4,7443 Değişim: 1,13%
Düşük 4,6900 12.03.2018 Yüksek 4,7446
Açılış: 4,69145
163,21 Değişim: 0,63%
Düşük 161,61 12.03.2018 Yüksek 163,26
Açılış: 162,18
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.