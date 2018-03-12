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Cari açık beklentilerin üzerinde geldi

12.03.2018 - 10:03 | Son Güncelleme :

Ocak ayında cari açık 7.1 milyar dolar ile beklentinin üzerinde geldi. Piyasa beklentisi cari işlemler açığının 6,8 milyar dolar olarak gerçekleşmesi yönündeydi.

Merkez Bankası (TCMB) açıklamasında, cari işlemler açığının, bir önceki yılın Ocak ayına göre 4.4 milyar dolar arttığını, 12 aylık cari işlemler açığının da 51.57 milyar dolar olduğunu belirterek, "Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 4.5 milyar dolar artarak 7.6 milyar dolara ve birincil gelir dengesi açığının 82 milyon dolar artarak 479 milyon dolara yükselmesi etkili olmuştur" denildi.

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TCMB verilerine göre cari denge geçen yılın Ocak ayında 2.69 milyar dolar, 2017 yılının tamamında ise 47.17 milyar dolar açık vermişti.


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