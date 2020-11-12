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Eylülde 1127 yatırım teşvik belgesi verildi

12.11.2020 - 09:36
Eylülde 1127 yatırım teşvik belgesi verildi | Ekonomi Haberleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, eylülde 1127 yatırım teşvik belgesi düzenledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, Eylül 2020 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, eylülde 1127 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 19 milyar 399 milyon 875 bin 929 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 30 bin 506 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

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Öte yandan, sabit yatırım tutarı 4 milyar 273 milyon 645 bin 628 lira olan ve 17 bin 105 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 332 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alan firmaların sabit yatırım tutarı 3 milyar 278 milyon 425 bin 357 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı 12 bin 613 olarak gerçekleşti.


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