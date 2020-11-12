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İş dünyasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam destek

12.11.2020 - 09:51 | Son Güncelleme :
İş dünyasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam destek | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomide yeni dönemde ilişkin yaptığı açıklamalar, iş dünyası tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; iş dünyasının önde gelen temsilcileri, Erdoğan’ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda, ekonomide yeni döneme ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

KISA VADEDEN ORTA VADEYE

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği net mesajların, Türkiye’nin pandemi sonrası önüne çıkacak fırsatları kaçırmayacağına olan inançlarını güçlendirdiğini bildirdi. Avdagiç, şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar, Türkiye ekonomisine ilişkin hem yurtdışında hem yurtiçinde bakışın ‘kısa vadeden, orta vadeye kaymasının’ da teminatı oldu. Yatırım ortamının iyileştirilmesi, reformların devam edeceği vurgusu, enflasyonla mücadeleye ilişkin verdiği mesajlar, ekonomide beklenen atılımın köşe taşlarını oluşturacaktır.”

AÇIKLAMALAR UMUT VERİCİ

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, açıklamaların umut verici olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Merkez Bankamız, ülkemizin, itibarı en yüksek hassasiyetle korunması gereken kurumudur ve bu gerçek asla unutulmamalıdır. Çünkü ülke ekonomimizin finansal istikrarı ve finansal kredibilitenin uzun vadeli korunmasında Merkez Bankası’nın güçlü duruşu her zaman çok önemlidir. Merkez Bankası Başkanı’nın eli güçlü olmalıdır. Son dönemlerde ne yazık ki bu konuda yıpratılmış olan yönetim anlayışının, yeni başkanın görev döneminde tekrar bağımsızlığın ön plana alınarak, güçlendirileceğini ve ihtiyacımız olan güçlü Merkez Bankası yönetim anlayışına dönüştürülmesini ümit ediyoruz.”

TÜRK LİRASINA GÜVEN ARTACAK

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da Erdoğan’ın ekonomide yeni döneme ilişkin açıklamalarını desteklediklerini bildirdi. Olpak, şunları kaydetti: “Amacımız, önümüzdeki süreçte finansal piyasalarda risklerin gerilediği, öngörülebilirliğin yükseldiği ve piyasa ile iletişimin kuvvetleneceği yeni bir döneme girmek. Koronavirüs, dünya ekonomisini ve küresel ticareti etkilediği gibi Türkiye’de de bir hayli zorlu bir süreci yaşattı. Ancak yakın dönemde finansal piyasalardaki istikrar ortamımız ile bu yaraları güçlü bir şekilde sararak yolumuza devam edeceğimize inanıyoruz. Bu bağlamda, atılacak yeni adımlarla birlikte Türk lirasına olan güvenin de hızla artacağını düşünüyoruz.”

TÜRKİYE YATIRIMDA GÜVENİLİR LİMAN

Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) Başkanı İsmail Gülle, açıklamaları ihracat ailesi olarak büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Gülle sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle Cumhurbaşkanımızın düşük risk ve istikrar vurgusu, yatırımlar ve üretim açısından çok daha verimli bir döneme geçiş yapacağımızı ortaya koyuyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanımızın açıklamalarındaki serbest piyasanın korunacağına yönelik yapılan vurgu, ülkemizin gerek yatırımlarda gerekse tedarikte güvenilir bir liman olduğunu gözler önüne seriyor.”

V TİPİ TOPARLANMA HIZLANACAK

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, şunları kaydetti: “Ülkemizin bu dönemde oldukça hızlı bir şekilde toparlandığına şahit olduk. Bu bağlamda MÜSİAD olarak Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik çağrısıyla birlikte, ekonomimizde gözlenen V tipi toparlanmanın hızlanacağına inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve ekonomi yönetimimizin destekleriyle atacağımız adımlarla bilgi, insan ve mal hareketliliğinin yeniden canlanacağını ve bilhassa salgın sonrası dönemde salgın öncesine göre çok daha iyi bir konumda olacağımızı düşünüyoruz.”

TÜRKİYE’NİN POTANSİYELİ YÜKSEK

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye’nin ekonomik potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Önümüzdeki dönemde makroekonomik istikrarı güçlendirip, yatırım için güven ortamının sağlanması ve bununla birlikte piyasaları rahatlatacak mikro reformlarla odaklanılması ile 2023 hedeflerine koşarak ilerleyen bir Türkiye’yi görmüş olacağız.”

EKONOMİNİN AŞISI OLACAK

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz da aşı haberlerinin ardından yapılan açıklamaların, iş dünyasının umutlarını artırdığını belirterek “Cumhurbaşkanımızın açıklamaları ekonomik sorunların bir nevi aşısı olacaktır. Zaten piyasanın olumlu tepkisi bunu hemen gösterdi. Açıklamalara katılıyor ve hedeflerine ulaşmak için iş dünyası olarak her zaman olduğu gibi yanında olacağımızı belirtmek istiyorum” dedi.


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