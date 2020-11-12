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Petrol fiyatları yükseldi

12.11.2020 - 09:31
Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 43,81 dolardan işlem görüyor.

Dün 45,23 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 43,80 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.11 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,02 artışla 43,81 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 41,48 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik aşı çalışmalarında yaşanan olumlu gelişmelerin etkisiyle dün son 2 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak dünya genelinde artan Kovid-19 vakaları ve özellikle Avrupa'daki büyük ekonomilerde salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirler piyasalarda "kısa vadede petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği" algısını güçlendirerek fiyatları baskılamaya devam ediyor.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 52,1 milyonu aşarken, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de vaka sayısı 10,4 milyonu geçti.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun 2017'den beri uyguladığı üretim kesintisi anlaşmasına ilişkin piyasalarda oluşan olumlu beklenti de fiyatların yukarı yönlü seyrini destekliyor.

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Cezayir Enerji Bakanı Abdulmecid Attar dün yaptığı açıklamada, OPEC grubunun, yıl sonunda dolacak günlük 7,7 milyon varillik mevcut üretim kesintisi anlaşmasının süresini uzatabileceğini veya piyasa koşullarının gerektirmesi halinde kesinti miktarını artırabileceğini söyledi.
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman da pazartesi günü yaptığı açıklamada, küresel petrol piyasasının ileriye dönük istikrarını korumak için taraf ülkelerin mevcut anlaşmayı sürdürmeye ve gerekirse "ince bir ayar" yapmaya hazır olduğunu söylemişti.

OPEC ayrıca, dün yayınlanan aylık petrol piyasası raporunda Kovid-19 vakalarındaki artışa işaret ederek, gelecek yıla ilişkin petrol talebi tahminini bir önceki aya göre 300 bin varil düşürdü.

OPEC'in tahminine göre, küresel petrol talebi 2021'de bu yıla göre 6 milyon 250 bin varil artarak günlük yaklaşık 96 milyon 260 bin varile ulaşacak.

Uluslararası petrol piyasasında bugün, Uluslararası Enerji Ajansının ekim ayı petrol piyasası raporu ve ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 43,97 ile 44,22 dolar aralığının direnç, 43,72 ile 43,47 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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