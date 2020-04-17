‹ Önceki Haber Bakan Selçuk açıkladı: Ek kaynak gönderilecek Bakan Selçuk açıkladı: Ek kaynak gönderilecek Sonraki Haber › Trump 3 aşamalı planı açıkladı Trump 3 aşamalı planı açıkladı

"Evde kal Türkiye, biz senin için üretime devam ediyoruz"

17.04.2020 - 12:04
"Evde kal Türkiye, biz senin için üretime devam ediyoruz" | Ekonomi Haberleri

İTO Başkanı Avdagiç, "Rafların boş kalmaması için, halkımızın yarın endişesi duymadan evinde kalabilmesi için üretimi sürdürüyoruz. Halkımıza diyorum ki; Evde kal Türkiye, biz senin için üretime devam ediyoruz." dedi.

İstanbul Ticaret Odası'ndan (İTO) yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, iş dünyasının ağır bir sınavla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Avdagiç, "Birinci önceliğimiz, insanımızın, çalışanımızın hayatta ve ayakta kalmasıdır. Bu sıralama önemlidir: Hayatta kalmak, sağlığa verilen önemi, ayakta kalmak ise üretime verilen ehemmiyeti gösterir. O halde birinci aşama insanımızın sağlığıdır, onun sağlığı için her türlü tedbiri almaktır. İkinci aşama da üretimin devam etmesini sağlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Virüsün yayılmasını önlemek için akıllı karantinanın devreye sokulması gerektiğini belirten Avdagiç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Halkımız, Sağlık Bakanlığımızın, devletimizin söylediği gibi evinde kalsın. Biz halkımız için üretmeye devam ediyoruz. Rafların boş kalmaması için, halkımızın yarın endişesi duymadan evinde kalabilmesi için üretimi sürdürüyoruz. E-ticaretle gelecek siparişlerinin üretilmesi için, ülkemizin gıdadan savunmaya, teknolojiden ulaşıma kadar birçok hayati sektörünün yaşaması için biz üretime devam ediyoruz. Halkımıza diyorum ki; Evde kal Türkiye, biz senin için üretime devam ediyoruz. Koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele ederken, hayatımızı da devam ettirmek zorundayız, üstünlüğü koronavirüse kaptırmamak mecburiyetindeyiz. Dayanışma ruhunu diri tuttuğumuzda, koronavirüs salgınının dağıtıcı ve yok edici özelliğini de yenmiş olacağız. Üretmek ve değer oluşturmak sadece fabrikada, ofiste, iş yerinde olmaz. Bizim için, fiziksel ortamı zorunlu kılmayan her sektör ve çalışma alanı için, bulunduğumuz her yer üretimhanedir. İTO üyelerinin önemli bir kısmı bu ilkeyi hayata geçiriyor."

"BİRİNCİ ÖNCELİK ÇALIŞANIN SAĞLIĞI"

Avdagiç, minimum seviyede çalışmayı sürdüren iş yerleri ve fabrikaların, birinci önceliğini üretime değil, çalışanın sağlığına verdiklerini belirtti.

İşletmelerin koronavirüse karşı, haftalardır uzmanların söylediği, Sağlık Bakanlığının yayınladığı önlemleri aldığını belirten Avdagiç, "Sağlık ve güven içinde çalışma ortamını temin ediyorlar, ondan sonra çalışmaya start veriyorlar. Oldukça duyarlı üyelerimiz var. Onlar, çalışmaya devam eden personelinin, toplu ulaşıma karışarak, risk almasını önleyecek ulaşım tedbirlerini de alıyor. Biz İTO olarak üyelerimizin duyarlı yaklaşımlarından memnunuz." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, şunları kaydetti:

"Birikimlerimizi tüketemeyiz. Umutlarımızı, üretimimizi sürdürmek için bulacağımız çarelerle yaşatacağız. Hayatları da, sosyal yapımızı da, ekonomimizi de muhafaza edeceğiz. Bu yüzden de online temas ile sistemi devam ettireceğiz. Hem koronavirüs salgını ile savaşıp hem de üretmeye belirli bir tempoda devam edebiliriz. Kalabalık olmadan, dip dibe durmadan da üretmeye, değer oluşturmaya devam edebiliriz. Birlik ve beraberliğimizi fiziksel yakınlıkla değil, kalplerimizi bütünleştirerek göstereceğimiz bu günlerde, bunu yapmaktan başka çaremiz de yok.

Ekonomiyi, sistemi durdurmamamız gerekiyor. Şunu unutmayalım ki, birkaç ay sonra virüsün oluşturacağı tahribatı, şu günlerde yapacağımız çalışmalar belirleyecek. Bu yüzden iş dünyasının aktörleri olarak içinde bulunduğumuz günleri, çalışma hayatımızın yeniden canlanması için kuluçka süresi olarak görmeliyiz. Türkiye, Kovid-19 konusunda hızlı inisiyatif aldı. İstihdam ve ödeme çarklarını ne kadar koruma altına alabilirsek salgının etkisini o denli hafifletmiş oluruz. Bu noktada da Cumhurbaşkanımızın aldığı kararlarla, hükümetimizin uygulamaya koyduğu tedbirler oldukça olumlu yansımalar veriyor. Vergi ödemelerindeki erteleme, kısa çalışma ödeneği, kredi ödemelerinde sağlanan kolaylıklar ve uygun koşullu finansman paketleri, çalışanlara ve emeklilere yönelik destekler gibi pek çok önlem hızlıca devreye girdi. Bunlar son derece önemli."


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.114 Değişim: 1,94% Hacim : 10.385 Mio.TL Son veri saati : 16:33
Düşük 97.601 17.04.2020 Yüksek 98.759
Açılış: 98.287
6,9190 Değişim: -0,37%
Düşük 6,8307 17.04.2020 Yüksek 6,9555
Açılış: 6,9448
7,5224 Değişim: -0,14%
Düşük 7,4073 17.04.2020 Yüksek 7,5527
Açılış: 7,5333
377,82 Değişim: -1,55%
Düşük 370,25 17.04.2020 Yüksek 383,85
Açılış: 383,77
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.