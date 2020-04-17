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Bakan Selçuk açıkladı: Ek kaynak gönderilecek

17.04.2020 - 11:47
Bakan Selçuk açıkladı: Ek kaynak gönderilecek | Ekonomi Haberleri

Bakan Selçuk; “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ek kaynak gönderilecek” açıklamasında bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ek iki periyodik pay göndereceklerini açıkladı.

Bakan Selçuk, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ek iki periyodik pay daha göndereceğiz. Aldığımız bu kararla birlikte, 352.880.238 TL tutarındaki kaynak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktarılacak.” diye konuştu.

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Söz konusu kaynağın, Kovid-19 salgınından etkilenen vatandaşların ihtiyaçları için kullanılacağını da belirten Selçuk; “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının mali imkânlarını güçlendirerek, aktarılan bu kaynakla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına hızlı ve etkin bir şekilde yanıt verebileceğiz.” dedi.

Bakan Selçuk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay düzenli olarak aktarılan kaynak tutarının en son 24 Mart 2020 tarihinde, 135 milyon liradan 180 milyon liraya çıkarıldığını da hatırlattı.


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