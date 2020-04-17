Trump 3 aşamalı planı açıkladı | Ekonomi Haberleri

ABD Başkanı Trump eyaletlerin Corona virüs yasaklarının bitirilmesi için üç aşamalı bir plan açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de eyaletlerin koronavirüs yasaklarını kaldırması için, ülke salgınla savaşmaya devam ederken ekonomiyi canlandırmayı amaçlayan detaylı ve üç aşamalı bir plan açıkladı.

Planda eyaletlere ilk aşamaya başlamadan önce koronavirüs vaka ya da pozitif test sayılarında "düşüş eğilimi" gösterdikten sonra salgından en çok etkilenen işletmeler için yasakları yavaş yavaş gevşetmeleri önerisinde bulunuluyor.

Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump "Tüm yasakları bir anda kaldırmak yerine ufak ve dikkatli adımlar atacağız" dedi. Trump bu ay içerisinde daha önce yaptığı açıklamalarda ekonomiyi yeniden açmak istediğini söylemişti.

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Plan valilere emir yerine bir dizi tavsiyeler içeriyor. Bu açıdan da, Pazartesi günü bu konuda tüm yetkinin kendisinde olduğu konusunda ısrar eden Trump geri adım atmış gibi gözüküyor. Bu tarz kararlarda yetki merkezi hükümetten ziyade valilere verilmiş durumda.

Aynı zamanda bu plan ile topu valilere atan Trump politik anlamda kendini sağlama almış oluyor. Cumhuriyetçi Parti'den Kasım ayında gerçekleşecek seçimlerde yeniden aday olan Başkan Trump, ilk zamanlarda salgını ciddiye almaması nedeniyle eleştirilmişti.

Obama döneminde Ebola salgınıyla mücadelede önemli rol oynayan ve Demokrat Parti'nin önümüzdeki seçimlerde muhtemel Başkan adayı ve o dönemin Başkan Yardımcısı Joe Biden'a danışmanlık yapan Ron Klain bu önerilere tepki gösterdi.

Twitter'dan açıklamalarda bulunan Klain "Bu bir plan değil, hatta neredeyse bir sunum bile değil" dedi ve bu planda iş yerlerinin açılmasından önce test sayılarını artırmak veya hastalık seviyeleri için belli standartlar getirmek gibi önlemlerin yer almadığını kaydetti.

Demokrat Partili ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Biden da daha fazla test yapmanın yasakları kaldırmanın en önemli adımı olduğunu ve Trump'ın sunumunun detaylara değinmemesini eleştirdiler.

Bu plan ile en azından bazı eyaletler için Nisan sonuna kadar sürmesi planlanan 30 günlük virüsle mücadele kuralları kaldırılmış oluyor. Trump yaptığı açıklamada kriterleri yerine getiren eyaletlerin bir sonraki aşamaya geçebileceğini ve 29 kadar eyaletin şu anda bu durumda olduğunu belirtti.

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