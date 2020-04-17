‹ Önceki Haber "Evde kal Türkiye, biz senin için üretime devam ediyoruz" "Evde kal Türkiye, biz senin için üretime devam ediyoruz" Sonraki Haber › Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı

Trump 3 aşamalı planı açıkladı

17.04.2020 - 12:18
Trump 3 aşamalı planı açıkladı | Ekonomi Haberleri

ABD Başkanı Trump eyaletlerin Corona virüs yasaklarının bitirilmesi için üç aşamalı bir plan açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de eyaletlerin koronavirüs yasaklarını kaldırması için, ülke salgınla savaşmaya devam ederken ekonomiyi canlandırmayı amaçlayan detaylı ve üç aşamalı bir plan açıkladı.

Planda eyaletlere ilk aşamaya başlamadan önce koronavirüs vaka ya da pozitif test sayılarında "düşüş eğilimi" gösterdikten sonra salgından en çok etkilenen işletmeler için yasakları yavaş yavaş gevşetmeleri önerisinde bulunuluyor.

Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump "Tüm yasakları bir anda kaldırmak yerine ufak ve dikkatli adımlar atacağız" dedi. Trump bu ay içerisinde daha önce yaptığı açıklamalarda ekonomiyi yeniden açmak istediğini söylemişti.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Plan valilere emir yerine bir dizi tavsiyeler içeriyor. Bu açıdan da, Pazartesi günü bu konuda tüm yetkinin kendisinde olduğu konusunda ısrar eden Trump geri adım atmış gibi gözüküyor. Bu tarz kararlarda yetki merkezi hükümetten ziyade valilere verilmiş durumda.

Aynı zamanda bu plan ile topu valilere atan Trump politik anlamda kendini sağlama almış oluyor. Cumhuriyetçi Parti'den Kasım ayında gerçekleşecek seçimlerde yeniden aday olan Başkan Trump, ilk zamanlarda salgını ciddiye almaması nedeniyle eleştirilmişti.

Obama döneminde Ebola salgınıyla mücadelede önemli rol oynayan ve Demokrat Parti'nin önümüzdeki seçimlerde muhtemel Başkan adayı ve o dönemin Başkan Yardımcısı Joe Biden'a danışmanlık yapan Ron Klain bu önerilere tepki gösterdi.

Twitter'dan açıklamalarda bulunan Klain "Bu bir plan değil, hatta neredeyse bir sunum bile değil" dedi ve bu planda iş yerlerinin açılmasından önce test sayılarını artırmak veya hastalık seviyeleri için belli standartlar getirmek gibi önlemlerin yer almadığını kaydetti.

Demokrat Partili ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Biden da daha fazla test yapmanın yasakları kaldırmanın en önemli adımı olduğunu ve Trump'ın sunumunun detaylara değinmemesini eleştirdiler.

Bu plan ile en azından bazı eyaletler için Nisan sonuna kadar sürmesi planlanan 30 günlük virüsle mücadele kuralları kaldırılmış oluyor. Trump yaptığı açıklamada kriterleri yerine getiren eyaletlerin bir sonraki aşamaya geçebileceğini ve 29 kadar eyaletin şu anda bu durumda olduğunu belirtti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.121 Değişim: 1,94% Hacim : 10.398 Mio.TL Son veri saati : 16:34
Düşük 97.601 17.04.2020 Yüksek 98.759
Açılış: 98.287
6,9199 Değişim: -0,36%
Düşük 6,8307 17.04.2020 Yüksek 6,9555
Açılış: 6,9448
7,5224 Değişim: -0,14%
Düşük 7,4073 17.04.2020 Yüksek 7,5527
Açılış: 7,5333
377,92 Değişim: -1,52%
Düşük 370,25 17.04.2020 Yüksek 383,85
Açılış: 383,77
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.