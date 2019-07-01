‹ Önceki Haber Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı Sonraki Haber › Gözler enflasyon verisinde! İşte piyasa beklentisi Gözler enflasyon verisinde! İşte piyasa beklentisi

Euro Bölgesi'nde işsizlik geriledi

01.07.2019 - 12:46
Euro Bölgesi'nde işsizlik geriledi | Ekonomi Haberleri

Euro Bölgesi'nde işsizlik, mayıs ayında yüzde 7,5 seviyesine geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde nisanda yüzde 7,6 seviyesinde olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, mayısta yüzde 7,5'e indi. Böylece işsizlik, Temmuz 2008'den bu yana görülen en düşük seviyede gerçekleşti.

AB'de de nisan ayında yüzde 6,4 seviyesindeki işsizlik, mayısta yüzde 6,3'e düştü. AB'de işsiz sayısı martta 15 milyon 653 bin olurken, bunun 12 milyon 348 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

##$HABER_1455934$##

AB'de mayıs ayı itibarıyla en düşük işsizlik yüzde 2,2 ile Çekya'da ölçüldü. Çekya'yı, yüzde 3,1 ile Almanya ve yüzde 3,3 ile Hollanda izledi. En yüksek işsizlik ise yüzde 18,1 ile Yunanistan ve yüzde 13,6 ile İspanya'da kaydedildi.

25 yaş altı genç işsiz sayısı, mayısta AB'de 3 milyon 217 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 295 bin olarak belirlendi. Böylece genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 14,3 ve Euro Bölgesi'nde yüzde 15,7 olarak ölçüldü. 


‹ Önceki Haber Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı Sonraki Haber › Gözler enflasyon verisinde! İşte piyasa beklentisi Gözler enflasyon verisinde! İşte piyasa beklentisi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.550 Değişim: 3,18% Hacim : 5.593 Mio.TL Son veri saati : 14:40
Düşük 98.374 01.07.2019 Yüksek 99.700
Açılış: 98.663
5,6551 Değişim: -2,38%
Düşük 5,6493 01.07.2019 Yüksek 5,7634
Açılış: 5,7634
6,4229 Değişim: -2,63%
Düşük 6,4172 01.07.2019 Yüksek 6,5553
Açılış: 6,5553
253,14 Değişim: -3,59%
Düşük 252,61 01.07.2019 Yüksek 261,27
Açılış: 261,27
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.