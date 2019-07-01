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Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı

01.07.2019 - 12:40
Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 11 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 8 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar 999 milyon 999 bin 996 lira verdi. İhaleye 16 milyar 680 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti. 


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