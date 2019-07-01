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Gözler enflasyon verisinde! İşte piyasa beklentisi

01.07.2019 - 12:52
Gözler enflasyon verisinde! İşte piyasa beklentisi | Ekonomi Haberleri

Ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 0.08 artmasını beklerken; enflasyonun yıl sonunda yüzde 15.25 olacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,08 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde eksi 0,24, en yüksek yüzde 0,45 aralığında yer aldı.

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Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 15,25 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 13,00, en yüksek yüzde 18,00 oldu.

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,08) göre, bir önceki ay yüzde 18,71 olan yıllık enflasyonun yüzde 15,78'e gerileyeceği hesaplanıyor.

Enflasyon mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,95 artış göstermişti.


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