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Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi geriledi

19.06.2019 - 12:14
Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi geriledi | Ekonomi Haberleri

Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, bu yılın nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi, nisanda mart ayına kıyasla yüzde 0,8 düştü. İnşaat üretimi, 2018'in nisan ayına göre ise yüzde 3,9 arttı.

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AB'de ise inşaat üretimi, nisanda önceki aya göre yüzde 0,6 gerilerken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artış gösterdi. AB ülkeleri arasında nisanda inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 6,2 ile Romanya'da, yüzde 1,8 ile Belçika'da ve yüzde 1,6 ile İspanya'da gerçekleşti.

En fazla düşüş ise yüzde 7,4 ile Slovenya'da, yüzde 3,8 ile Macaristan'da ve yüzde 2,3 ile Fransa'da ölçüldü.


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