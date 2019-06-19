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Apple'dan 'Çin' kararı

19.06.2019 - 12:20 | Son Güncelleme :
Apple'dan 'Çin' kararı | Teknoloji Haberleri

Apple üretiminin yüzde 30'unu Çin'den taşımayı düşünüyor.

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, Çin'deki üretiminin yüzde 15 ila 30'unu Çin'den Güneydoğu Asya'ya taşımayı değerlendiriyor. Nikkei Asian Review'un konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, tedarik zincirinde büyük değişiklikler yapmayı planlayan şirket, tedarikçilerinden üretim kapasitelerinin taşınma maliyetlerini analiz etmelerini talep etti.

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DHA'nın haberine göre; söz konusu kaynaklardan biri, Apple'ın ABD ve Pekin arasındaki ticari gerilimin sonucu ne olursa olsun, üretimini Çin'den taşımayı değerlendirdiğini doğrulayarak, 300 milyar dolarlık ek gümrük vergileri uygulansın ya da uygulanmasın, Apple üretimini dağıtma konusunda farklı bir yaklaşım izliyor dedi.

Gelişmelerin ardından Apple hisseleri açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.16 yükseldi.


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