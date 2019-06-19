Merkez Bankası repo ihalesi sonuçlandı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 13 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 26 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 12 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi. İhaleye 21 milyar 450 milyon liralık teklif geldi.

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İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.

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