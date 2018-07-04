‹ Önceki Haber "OPEC kararı petrol fiyatlarını etkilemez" "OPEC kararı petrol fiyatlarını etkilemez" Sonraki Haber › Donmuş yoğurda 1.7 milyon lira yatırdı Donmuş yoğurda 1.7 milyon lira yatırdı

Euro Bölgesi'nde ekonomik faaliyet toparlandı

04.07.2018 - 14:26
Euro Bölgesi'nde ekonomik faaliyet toparlandı

Euro Bölgesi’nde haziran ayında bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 54,9 puana yükselerek ekonomik genişlemenin bir miktar ivme kazandığına işaret etti.

Ekonomi araştırma kuruluşu IHS Markit Economics'in nihai verilerine göre, Euro Bölgesi bileşik PMI mayısta 54,1 iken haziranda 54,9 puana çıktı. PMI verisi, daha önce yayımlanan ilk bildirimde 54,8 olarak açıklanmıştı. Euro Bölgesi’nde haziran ayı nihai hizmet sektörü PMI da 55 puandan 55,2 puana çıktı.

Piyasaların ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yakından takip ettiği veriler, Euro Bölgesi ekonomisinde yılın başlarında görülen genişleme oranını tam olarak karşılayamamakla birlikte, bölge ekonomisinin bir miktar ivme kazandığını gösterdi.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

IHS Markit Economics Başekonomisti Chris Williamson, konuya ilişkin açıklamasında, Euro Bölgesi’nde büyümenin haziran ayında yeniden ivme kazandığını ve verilerin ikinci çeyrek GSYH'de yüzde 0,5'in üzerinde bir artışa işaret ettiğini dile getirdi.

Haziran ayında yeni siparişlerde ve istihdamda da artışı görüldüğünü aktaran Williamson, "Bu durum, artan talebin şirketleri kapasiteleri artırma yönünde motive etmeye devam ettiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Şirketlerle gerçekleştirilen ankete dayanan PMI verisi, Euro Bölgesi ekonomisinin durumuna ve büyümesine ilişkin önemli bir gösterge olarak kabul edilirken, endekste 50 puanın üzeri ekonomik genişleme olarak görülüyor. 


Etiketler

‹ Önceki Haber "OPEC kararı petrol fiyatlarını etkilemez" "OPEC kararı petrol fiyatlarını etkilemez" Sonraki Haber › Donmuş yoğurda 1.7 milyon lira yatırdı Donmuş yoğurda 1.7 milyon lira yatırdı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
97.215 Değişim: 0,65% Hacim : 3.924 Mio.TL Son veri saati : 16:48
Düşük 96.392 04.07.2018 Yüksek 97.455
Açılış: 96.796
4,6785 Değişim: 0,13%
Düşük 4,6650 04.07.2018 Yüksek 4,7230
Açılış: 4,67215
5,4485 Değişim: 0,04%
Düşük 5,4393 04.07.2018 Yüksek 5,5075
Açılış: 5,4465
188,96 Değişim: 0,38%
Düşük 187,93 04.07.2018 Yüksek 191,13
Açılış: 188,23
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.