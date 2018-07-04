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"OPEC kararı petrol fiyatlarını etkilemez"

04.07.2018 - 14:24
"OPEC kararı petrol fiyatlarını etkilemez"

Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Yduyeva, OPEC üretim kısıntı kotalarını artırmaya yönelik kararının petrol fiyatlarında önemli bir etki oluşturmayacağını belirtti.

Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Kesniya Yduyeva, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen "Astana Finans Günleri" programında yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarının yıl sonuna kadar yüksek seviyelerde kalacağını tahmin ettiklerini söyledi.

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AA'nın haberine göre; Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) ile aralarında Rusya'nın da bulunduğu bazı petrol üreticisi ülkelerin üretim kısıntısı anlaşmasına yönelik yaptıkları güncellemeyi değerlendiren Yduyeva, "OPEC'in üretim kısıntı kotalarını artırma kararının petrol fiyatlarında önemli bir etki yaratacağını düşünmüyoruz. Ancak bu yıla yönelik petrol fiyat tahminlerimizde ufak bir güncelleme yapacağız." diye konuştu.

OPEC'in üretim kısıntısı anlaşmasına taraf ülkeler, 23 Haziran'da Viyana'da düzenlenen toplantıda petrol arzının günlük 1 milyon varil artırılması konusunda anlaşmaya varmıştı. Rusya'nın güncellenen anlaşma kapsamında üretimini günlük 200 bin varil düzeyinde artırması bekleniyor. 


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