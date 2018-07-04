Donmuş yoğurda 1.7 milyon lira yatırdı

Sinema zinciri CGV Mars Entertainment Group, Cinemaximum salonlarında faaliyet gösteren donmuş yoğurt markası Yoort’u satın aldığını duyurdu.

Türkiye genelinde 867 salon ile hizmet sunan CGV Mars Entertainment Group, 1.7 milyon TL ödeyerek Türkiye’nin ilk donmuş yoğurt markası Yoort’u bünyesine kattı.

YENİ ŞUBELER AÇACAK

Şirketten yapılan açıklamada, “CGV Mars Entertainment Group, son 3 yılda 400 bin kişiye ulaşan ve 6.2 milyon TL ciro elde eden Yoort’u sinema içinde eğlenceli, sağlıklı lezzetlerle misafirlerine sunduğu deneyimi daha zenginleştirme stratejisi kapsamında satın aldı.

##$HABER_1447347$##

İlk şubesini 2008 yılında İstinye Park’ta açan ve şu an Kanyon, Zorlu Center, Akasya ve Palladium Cinemaximum salonlarındaki mevcut 5 mağazasıyla hizmet vermekte olan Yoort, CGV Mars Entertainment Group çatısı altında 2018 sonuna kadar Türkiye’nin farklı yerlerinde açacağı yeni şubeleriyle daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyor.

Türkiye’nin önde gelen sinema zincirlerinden CGV Mars Entertainment Group, 4DX, Starium gibi ileri düzey film teknolojilerini Türkiye ile buluşturan şirket” denildi.

MARS CİNEMA’YI ALMIŞTI

Güney Koreli CJ CGV Co, 15 yıl önce Menderes Utku ve Muzaffer Yıldırım tarafından kurulan Mars Cinema’yı 800 milyon dolara satın almıştı.