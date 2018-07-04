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Domatesin kilosu 4 liraya düştü

04.07.2018 - 14:32
Domatesin kilosu 4 liraya düştü

Fiyatı 7 liraya çıkan domatesin fiyatı 4 liraya düştü. Haziran ayının sonlarına doğru 7 liraya kadar yükselen domatesin kilosu bu hafta 4 liraya satılıyor.

Antalya'da üreticinin domates yerine muz ekmesiyle geçen hafta domates krizi fiyatları yukarı çekmişti. Güve hastalığı da buna eklenince halde domatesin kilosu 1 liradan başlayıp 7 liraya kadar çıktı. Bu hafta ise pazarda domatesin kilosu 4 liradan satılıyor.

"DOMATESİN FİYATINDA 1 LİRA İLE 70 KURUŞ ARASINDA DÜŞÜŞ VAR"

DHA'nın haberine göre; Bayrampaşa meyve ve sebze halinde esnaf ve İstanbul Yaş Meyve-Sebze ve Bostan Komisyoncuları Derneği (İSMEYDER) Başkan Yardımcısı Muhittin Baran, "Domatesin fiyatında geçen haftaya göre 1 lira ile 70 kuruş arasında düşüş var.

Her geçen gün daha da düşecektir. İhracatın olduğu ve sera domatesinden, yeni çıkan domateslere geçişteki ara dönemde piyasada fiyat artışları oluyor. Tarlada domates yeni yeni çıkıyor" dedi.
Önümüzdeki günlerde yeni çıkan domateslerin piyasaya sürülmesiyle fiyatların daha da aşağı çekileceğini belirten Baran, "Şu anda pembe domatesin kilosu halde 2,5 lira" diye konuştu.

Domatesin geçen haftaya kıyasla arasında 1 liralık farkolduğunu aktaran pazar esnafı, "Geçen hafta 5 liraydı bu hafta 4 liraya düştü. Arada 1 liralık fark var. Nedeni, sera domatesi bitti, tarla domatesi çıktı bu da fiyatı aşağıya çekti. Geçen yıl domates 1-1,5 liraydı şimdi 3,5-4 liradan satıyoruz.

Fiyatlarda yüzde 100 artış var. İnsanlar bütçesine hareket ediyor, kilo ile alan da var, tane olarak alan da. Ama bu mevsimde domates çok pahalı" ifadelerini kullandı.

"ZARARLI HASTALIKLAR DOMATESİ ÜRETİCİSİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİ"

Zararlı hastalıkların domates üreticisini olumsuz etkilediğini söyleyen Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik ise, "Son yıllarda ülkemizde görülen zararlı hastalıklar domates üreticisinin başka ürünlere yönelmesine neden olmuştur. Mantar hastalığı ve kurt yanında, domates güvesi zararlısı da özellikle bu yıl ciddi zarara yol açmıştır" dedi.

"DOMATES GÜVESİ ÇİFTÇİYİ ERKEN HASADA YÖNLENDİRDİ"

Güve hastalığı yüzünden çiftçinin ürünü 2 ay önceden hasat ettiğini belirten Menlik, "Amerika'dan 2009 yılında Avrupa'ya geçen, oradan da zaman içinde Türkiye'ye giren domates güvesi nedeniyle bir kısım çiftçimiz ürünlerini normal hasadın 2 ay öncesinden toplamak zorunda kalmıştır. Bu zararlıdan etkilenen diğer üreticilerimiz ise ne yazık ki ürünlerini kurumaya bırakmıştır" diye konuştu.

"DOMATES EKİM ALANI YARI YARIYA DÜŞTÜ"

Son yıllarda yaşanan hastalık ve birtakım olumsuz gelişmelerin domates ekim alanlarını yarı yarıya düşürdüğüne dikkat çeken Menlik, "Özellikle son 5-6 yılda görülen hastalık ve zararlar nedeniyle üretici başka ürünlere yönelmiş, buna Rusya krizi de eklenince domates ekim alanları ciddi şekilde daralmıştır.

Bu yıl Adana bölgesinde domates ekilen alan geçtiğimiz yılın yarısı kadardır. Bu durum toptancı hallerinde fiyatların 2-4 kat artmasına neden olmuştur. Domates güvesine karşı kullanılan zirai ilaç etkili olmamış, çiftçilerimiz ilacın incelenmesi için ilgili mercilere dilekçe vermiştir" ifadelerini kullandı.


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