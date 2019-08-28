Ericsson CEO'su Ekholm yerini Saab CEO'suna bıraktı | Ekonomi Haberleri

Ericsson CEO'su Ekholm, 2017 yılından itibaren sürdürdüğü görevinden ayrılarak yerini Saab CEO'su Buskhe'ye bıraktı.

İsveç telekomünikasyon şirketi Ericsson CEO'su Borje Ekholm, 2017 yılından itibaren sürdürdüğü görevinden ayrılarak yerini otomotiv firması Saab CEO'su Hakan Buskhe'ye bıraktı. Kaynaklar, Ekholm'un şirketten ayrılışının olumlu karşılandığını aynı zamanda Buskhe tarafından her şeyin yoluna koyulacağına inancın olduğunu belirtti.

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