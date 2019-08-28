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Avrupa Birliği'nin yüzde 87'si ithal petrole bağımlı

28.08.2019 - 17:12
Avrupa Birliği'nin yüzde 87'si ithal petrole bağımlı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği'nin yüzde 87'sinin ithal petrole bağımlı olduğu ortaya çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği'ye (AB) üye ülkelerin petrol ithalatına ilişkin 2017 verilerini yayımladı. Verilerle 2017 yılında AB'nin yüzde 87'sinin petrol ithalatına bağımlılığı bulunduğu ortaya çıkarken, bu oran yine de 2015'e göre yüzde 2 gerileme anlamına geliyor. Verilere göre AB üyesi 18 ülkenin neredeyse tüm petrol tüketimi 2017'de ithalatla karşılandı.

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En fazla ithal petrole bağımlı üye ülke Estonya (yüzde 115) olarak ön plana çıkarken, bu ülkeyi Malta (yüzde 104), Slovenya (yüzde 103) ve Bulgaristan (yüzde 102) takip etti.

Danimarka ithal petrole "bağımlılığı bulunmayan" ülke, İngiltere ise yüzde 35'lik oranla "bağımlılığı düşük ülke" oldu. 


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