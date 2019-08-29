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Memur zammı belli oldu

29.08.2019 - 08:11
Memur zammı belli oldu | Ekonomi Haberleri

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4, 2021'nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasını kararlaştırdı.

Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyonu aşkın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi sonuçlandı.

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın başkanlığında Sayıştay Başkanlığında toplanan Kurul, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4, 2021'nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasına karar verdi.

MEMUR-SEN'DEN İLK YORUM

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi için ağustostan aylarca önce çalışmalara başladıklarını belirterek, bu çalışmalar neticesinde memur ve memur emeklilerine kazanımlar sağlayacak teklifler ürettiklerini söyledi.

Toplu sözleşme masasına taşıdıkları tekliflerinin makul ve makbul olduğunu ifade eden Tonbul, şöyle konuştu: "Hükümetin teklif ettiği zam oranları bizim taleplerimizin oldukça gerisindeydi. Biz, o oranları kabul etmeyince, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlamış oldu. Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ve 2 milyonu aşkın memur emeklisi Kurul'dan umutluydu. Fakat geldiğimiz noktada Hakem Kurulu, zam teklifini bırakın yükselmeyi, bazı maddelerde hak kaybına bile neden oldu. Bu haliyle Kurul, tüm beklentileri boşa çıkartmıştır."

Tonbul, yarın Memur-Sen Genel Merkezinde sözleşmeyle ilgili kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyeceklerini bildirdi


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