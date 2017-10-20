Erdoğan'dan 'milli para' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "D-8 üyeleri arasında ülkelerimiz arasındaki ticarette milli paraları kullandığımız takdirde paralarımızı kur ve dolar baskısında eritmemiş olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 üyesi ülkeler arasında ticarette milli paralar kullanıldığı takdirde bu ülkelerin paralarının kur ve dolar baskısı eritmemiş olacaklarını söyledi.

İstanbul'da düzenlenen D-8 Liderler Zirvesinin açışında bir konuşma yapan Erdoğan, "D-8 üyeleri arasında ülkelerimiz arasındaki ticarette milli paraları kullandığımız takdirde paralarımızı kur ve dolar baskısında eritmemiş olacağız. Yerli ve milli paralarımızla ticaret yaptığımızda ülkelerimiz kazanacaktır" dedi.

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Türkiye'nin yanı sıra Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan D-8'in üyeleri arasında yer alıyor.

Türkiye ve İran dün merkez bankaları arasında ticaretin ulusal paralarla yapılması konusunda mutabakat sağlandığını açıklamıştı.