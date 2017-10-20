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Halkbank büyüme hedefini açıkladı

20.10.2017 - 11:29 | Son Güncelleme : 20.10.2017 - 12:59

Halkbank Genel Müdürü Arslan, gelecek yıl bilanço, mevduat ve kredilerde yüzde 15 büyüme hedeflediklerini duyurdu.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bankanın bilanço ve gelecek yıl hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. CEO Club toplantısında konuşan Arslan, "Halkbank olarak KGF düzenlemelerinin de etkisiyle ciddi atılım yaptık, en çok KGF kapsamında kredi kullandıran banka olarak birinci sıradayız" dedi.

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Halkbank Genel Müdürü Arslan, "En çok KGF destekli kredi kullandıran banka olarak ilk sıradayız. Bu da KOBİ bankası olan Halkbank’a yakıştı. 1,5 milyon esnafa hazine destekli kredi veriyoruz. Son 15 yılda 1,5 milyon esnafa 70 milyar TL toplam kredi kullandırdık. Ortalama 45-50 bin TL’lik bir finansmanla sosyal denge ve barışta çok önemli yeri olan esnafların ayakta kalmasını sağlamış bir bankayız. Son yaptığımız düzenlemelerle, esnafa kullandırmış olduğumuz kredi limitimiz 50 binden 200 bin TL’ye çıktı. Şu anda 22 milyar TL’lik bir bakiyeyi önümüzdeki yıl 30 milyar TL’ye çıkartacak bir rakam. Yani gelecek yıl esnafa ilave 8-10 milyar TL finansman desteği sağlamış olacağız.  5 yıla vadeli ve 500 bin TL’ye kadar, düşük maliyetli finansman imkanına kavuşmuş olacaklar. Toplam kredilerimiz içinde KOBi’lerin payı yüzde 35. Önümüzdeki dönemde bu payımızı yüzde 45’lere kadar çıkarmak istiyoruz. Önümüzdeki yıl içinde hem bilançoda hem mevduatta hem de nakdi kredilerimizde yüzde 15 büyüme hedefliyoruz. Bunu yaparken de ortalama yüzde 15 sermaye karlılığının da bizim açımızdan doğru olacağını düşünüyoruz. Yani gelecek yıl 4 tane yüzde 15 hedefimiz var. Toplam bankacılık işlemlerinin yüzde 95’ini şube dışındaki kanallardan gerçekleştiriyoruz. Bunun yüzde 85’i para işlemleri. Dolayısıyla işletme giderleri içerisindeki en önemli kalem olan personel giderleri konusunda, personeli daha yüksek değerde katma değer yaratacak işlere yönlendirmeyi hedefliyoruz. Maliyetleri azaltmak açısından ve kaynakları etkin yönetme hedefiyle, 3 büyük kamu bankası olarak çağrı merkezleri ve para çekme makineleri üzerinde bir konsolidasyon yapma planlarımız da var" şeklinde bildirdi.


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