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Trump kararını 3 Kasım'da açıklayabilir

20.10.2017 - 11:21 | Son Güncelleme : 20.10.2017 - 12:13

ABD Başkanı Trump'ın Fed başkanı için kararını 3 Kasım'da yapacağı seyahati öncesi açıklaması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump Fed başkanlığı için değerlendirdiği beş aday ile yaptığı görüşmeleri tamamladı. Konuya yakın bir kaynağın verdiği bilgiye göre, Trump kararını 3 Kasım'da yapacağı Asya seyahatinden önce açıklaması bekleniyor. Kaynak, Trump'ın dün Fed Başkanı Janet Yellen ile görüştüğünü söyledi ve görüşme hakkında "iyi geçti" dedi.

Trump'ın henüz adaylar arasında seçim yapmadığını belirten kaynak, "Trump'ın herhangi bir eğilim gösterdiğini düşünmüyorum" dedi.

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Görev süresi Şubat ayında dolacak Yellen yerine gösterilen adaylar arasında, Trump'ın baş ekonomi danışmanı Gary Cohn, Fed yönetim kurulu üyesi Jerome Powell, Fed yönetim kurulu eski üyelerinden Kevin Warsh ve Standford üniversitesi ekonomi profesörü John Taylor yer alıyor.

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ABD'li internet haber sitesi Politico'nın üç yetkiliye dayandırdığı bir habere göre ise Trump'ın Fed başkanlığı için görüştüğü adaylar arasında Yellen'in kademeli sıkılaşma yanlısı para politikasını sürdüreceği tahmin edilen Fed yetkilisi Jerome Powell'ın adı öne çıkıyor.

Trump'ın kararını 3 Kasım'da yapacağı Asya seyahatinden önce açıklaması bekleniyor. Trump Salı günü gazetecilere bütün adayları beğendiğini belirtti ve "Çok kısa zaman içinde karar vereceğim" dedi.


Etiketler

  • FED
  • Janet Yellen
  • seçim
  • Donald Trump
  • Jerome Powell
  • Kevin Warsh
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