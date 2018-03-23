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Elektrik üretimi ocakta yüzde 3,3 arttı

23.03.2018 - 11:03

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artarak 26 milyon 102 bin megavatsaate yükseldi.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 2018 yılı ocak ayı sektör raporuna göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 34,1'i doğalgaz, yüzde 22,2'si ithal kömür, yüzde 11,8'i barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 13,9'u ise linyitten karşılandı. Bu kaynakları rüzgar, akarsu, jeotermal, taş kömürü, asfaltit, biyokütle, fuel-oil, güneş, motorin ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) izledi. 

Lisanslı elektrik üretimi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artarak, 26 milyon 102 bin megavatsaate yükseldi. 

Söz konusu dönemde elektrik üretimi, barajlı hidroelektrik santrallerinde yüzde 34, linyit santrallerinde yüzde 0,2 azaldı. Bu kaynaklardaki düşüşü telafi etmek amacıyla doğalgazdan elektrik üretiminde yüzde 34,1, rüzgardan elektrik üretiminde ise yüzde 10,1 artış sağlandı. 

ABONE SAYISI ARTTI 

Elektrikte abone sayısı da 2018 Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4 artışla 42 milyon 784 bin kişiye ulaştı. 

Bu dönemde ticarethane tüketicilerinin sayısı yüzde 5,4, mesken tüketicilerinin sayısı yüzde 3,7, tarımsal sulama tüketicilerinin sayısı yüzde 3,6, sanayi tüketicilerinin sayısı yüzde 2 ve aydınlatma tüketicilerinin sayısı ise yüzde 2,6 arttı. 

Ocakta faturalanan tüketim miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 artışla 19 milyon 851 bin megavatsaate yükseldi. 

Söz konusu ayda faturalanan elektrik tüketiminin yüzde 42'si sanayi, yüzde 29'u ticarethane ve yüzde 26'sı mesken aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Tüketimin yüzde 2'si aydınlatma ve yüzde 1'i de tarımsal sulama kaynaklı oldu. 

KURULU GÜÇ YÜZDE 5 ARTTI 

Ocak ayı sonu itibarıyla Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artışla 81 bin 678 megavata çıktı. 

Ocakta kurulu gücün yüzde 32,2'sini doğalgaz çevrim santralleri, yüzde 24,3'ünü barajlı hidroelektrik, yüzde 11,4'ünü de linyit santralleri oluşturdu. Kurulu gücün kalanı ithal kömür, akarsu, rüzgar, jeotermal, fuel-oil, taş kömürü, asfaltit, biyokütle, nafta, güneş, LNG ve motorin ile elektrik üreten tesislerden sağlandı. 

Güneş, biyokütle, rüzgar, ve akarsu kaynaklarından elde edilen lisanssız elektrik üretimi ise ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 219 artarak 272 bin megavatsaate yükseldi. Bu alanda en çok lisanssız elektrik üretimi yapılan şehirler sırasıyla Konya, Kayseri, Afyonkarahisar, Antalya ve Mersin oldu. 


Etiketler

  • elektrik üretimi
  • elektrik tüketimi
  • abone sayısı
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