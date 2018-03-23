‹ Önceki Haber Elektrik üretimi ocakta yüzde 3,3 arttı Elektrik üretimi ocakta yüzde 3,3 arttı Sonraki Haber › VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Petrol fiyatları 69,50 dolar seviyesinde

23.03.2018 - 09:55

Brent petrolün varili, haftanın son gününde uluslararası piyasalarda 69,50 dolardan işlem görüyor.

Dün 69,63 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 69,68 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 69,13 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.10 itibarıyla yüzde 0,53 artışla 69,50 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 65,02 dolardan alıcı buldu. 

Hafta ortasında, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki beklenmedik düşüşün ardından petrol fiyatlarında son 7 haftanın en yüksek seviyesine ulaşılmıştı.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Uzmanlar, Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el Falih'in, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı ülkelerin üretim kısıntısı anlaşmasına 2019 yılına kadar devam etmesi gerektiğini açıklamasının fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu belirtti. 

Petrol piyasasında bugün ABD'nin sondaj kuyu sayısı verileri takip edilecek. 

Brent petrolde teknik olarak 69,59 ile 69,68 dolar aralığının direnç, 69,41 ile 69,50 dolar aralığının ise deek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor. 


Etiketler

  • OPEC
  • petrol stokları
  • sondaj kuyu
‹ Önceki Haber Elektrik üretimi ocakta yüzde 3,3 arttı Elektrik üretimi ocakta yüzde 3,3 arttı Sonraki Haber › VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
116.603 Değişim: -0,43% Hacim : 7.110 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 115.560 23.03.2018 Yüksek 116.871
Açılış: 115.914
3,9847 Değişim: 1,27%
Düşük 3,9345 24.03.2018 Yüksek 4,0368
Açılış: 3,93455
4,9239 Değişim: 1,63%
Düşük 4,8424 24.03.2018 Yüksek 4,9757
Açılış: 4,84485
172,62 Değişim: 2,66%
Düşük 170,52 23.03.2018 Yüksek 173,03
Açılış: 170,52
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.