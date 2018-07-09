Ekonomistler cari açık beklentisini açıkladı

Ekonomistlerin mayıs ayı cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması 5,5 milyar dolar oldu. Ankete göre, cari işlemler açığının 2018 sonunda 53,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 11 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak Mayıs 2018 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin mayıs ayı cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması 5,5 milyar dolar olarak hesaplandı. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentisi 5,1-5,9 milyar dolar aralığında yer aldı.

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Ekonomistlerin 2018 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 53,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu cari işlemler açığına yönelik tahminleri arasında en yüksek beklenti 56 milyar dolar, en düşük beklenti ise 49,3 milyar dolar oldu.

Cari işlemler açığı, nisanda 5 milyar 426 milyon dolar, 12 aylık açık ise 57 milyar 73 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

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