Merkez Bankası piyasaya 10 milyar lira verdi

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 10 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 16 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 9 milyar 999 milyon 999 bin 993 lira verdi. İhaleye 17 milyar 350 milyon liralık teklif geldi.

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AA'nın haberine göre; ihalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 17,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 19,39 seviyesinde gerçekleşti.

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