Ekonomistler büyüme beklentisini açıkladı

Ekonomistler, büyümenin ikinci çeyrekte yüzde 5.2 olmasını bekliyor. Ekonomistlerin 2018 sonu büyüme beklentisi ise yüzde 3.5 oldu.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 10 Eylül Pazartesi günü açıklanacak 2018 yılı ikinci çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 5.2 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistlerin ikinci çeyrek büyüme beklentileri en yüksek yüzde 6.3, en düşük ise yüzde 4.5 oldu.

Ekonomistlerin 2018 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3.5 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2018 yılı büyüme beklentisi en yüksek yüzde 4.7, en düşük yüzde 2.6 oldu.

Türkiye ekonomisi, 2018'in ilk çeyreğinde yüzde 7.4 büyümüştü.

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