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Trump'tan, Apple'a 'ABD'de üretim' çağrısı

09.09.2018 - 11:53
Trump'tan, Apple'a 'ABD'de üretim' çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, Apple ürünlerinin Çin’e uygulanabilecek devasa gümrük tarifleri nedeniyle artabileceğini belirterek, “Bunun sıfır vergili hatta vergi teşvikli kolay bir çözümü var. Ürünlerinizi Çin yerine ABD’de üretin. Fabrikalarınızı inşa etmeye şimdi başlayın” ifadelerini kullandı.

TRUMP, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Amerikalı teknoloji devi Apple’a ürünlerini Çin yerine ABD’de üretmesi çağrısında bulundu.

Şirketin ürünlerinin Çin’de üretmeye devam etmesi durumunda tarifelerden etkileneceğine işaret eden Trump, “Apple ürünlerinin fiyatları Çin’e getirebileceğimiz devasa tarifeler nedeniyle artabilir. Bunun sıfır vergili hatta vergi teşvikli kolay bir çözümü var. Ürünlerinizi Çin yerine ABD’de üretin. Fabrikalarınızı inşa etmeye şimdi başlayın. Heyecan verici” ifadelerini kullandı. 

Donald Trump'ın paylaşımda doğrudan yer verdiği Apple'ın piyasaya sürdüğü Iphone ve Ipadlerin büyük bir bölümünü Çin'in Zhengzhou kentindeki Foxconn fabrikasında ürettiği belirtiliyor. 

"ÇİN'E 267 MİLYAR DOLARLIK GÜMRÜK VERGİSİ DAHA KISA SÜREDE UYGULAMAYA HAZIR" 

Başkan Trump, dün yaptığı bir başka açıklamada da Çin'den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne getirilecek tarifelere ilaveten 267 milyar dolarlık yeni gümrük vergisinin daha kısa sürede uygulamaya hazır olduğunu kaydetti.

Yaklaşık 200 milyar dolarlık Çin ürününe yönelik tarifelerin kısa süre içinde uygulanmaya başlanabileceğini belirten Trump, "Bunu yapmaktan nefret ediyorum ancak bunun (200 milyar dolarlık Çin ürününe yönelik tarifeler) arkasından 267 milyar dolarlık gümrük vergisi daha ben istersem kısa sürede uygulanmaya hazır. Bu, işleri tamamen değiştirecek." ifadelerini kullandı. 

Trump yönetimi, deniz mahsullerinden spor eldivenine, doğal ve kimyasal minerallerden sebze-meyvelere, tütün mamullerinden otomobil lastiğine kadar 5 bin farklı ürünün yer aldığı 200 milyar dolarlık Çin menşeli ürünün listesini 10 Temmuz'da açıklamıştı.

Söz konusu listedeki ürünlere gümrük vergisi getirilmesinin Amerikan şirketlerini nasıl etkileyeceğini anlamaya yönelik 60 günlük geri bildirim süresi 6 Eylül Perşembe itibarıyla sona erdi. ABD Ticaret Temsilciliğinin geri bildirimler doğrultusunda listede değişiklikler yapma hakkı bulunuyor.

ÇİN'İN İTHALATININ TAMAMI TARİFELERE TABİ OLABİLİR

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik son açıklamaları, iki ülke arasındaki ticaret müzakerelerinde ilerleme sağlanamadığına yönelik spekülasyonları destekliyor. 

Çin'in halihazırda 50 milyar dolarlık ürününe yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulayan Trump yönetiminin, 467 milyar dolarlık Çin menşeli ürüne daha tarife getirilmesi, ülkenin Çin'den ithal ettiği bütün ürünlerin gümrük vergisine tabi tutulacağı anlamına geliyor.

ABD Ticaret Bakanlığının resmi verilerine göre, geçen sene Çin'den ithal edilen tüm malların toplam değeri yaklaşık 505,5 milyar dolara tekabül etmişti. Bu yılın ilk yarısında Çin'den ithal edilen ürünlerin toplam değeri ise 250 milyar dolar civarında gerçekleşti.


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