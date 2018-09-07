‹ Önceki Haber Hazine'den yastık altı altınlar için yeni adım Hazine'den yastık altı altınlar için yeni adım

ABD'de tarım dışı istihdam tahminleri aştı

07.09.2018 - 15:34 | Son Güncelleme :
ABD'de tarım dışı istihdam tahminleri aştı

Küresel piyasalar tarafından merakla beklenen ağustos ayı ABD tarım dışı istihdam verisi, 201 binle beklentiyi geride bıraktı.

ABD’de tarım dışı istihdam, ağustos ayında 201 binlik artışla beklentiyi aşarken, işsizlik oranı beklendiği gibi yüzde 3,9’da sabit kaldı. Enflasyon açısından önem taşıyan ortalama saatlik ücret artışı ise ağustosta yıllık bazda yüzde 2,9'a çıkarak 2009’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, ülkede tarım harici sektörler, ağustosta 201 bin kişiye istihdam sağladı. Son yıllarda genellikle düşük gelen ağustos ayı tarım dışı istihdam verisine ilişkin piyasa beklentisi 195 bin seviyesindeydi.

##$HABER_1448919$##

Ağustosta beklenenden fazla artan istihdamda sağlık, ticaret, nakliyat, maden ve profesyonel hizmet sektörlerindeki işe alımlar etkili oldu.

Diğer taraftan, haziran ayına ilişkin tarım dışı istihdam rakamı 248 binden 208 bine ve temmuz rakamı 157 binden 147 bine revize edildi. Raporda, son 3 aylık ortalama istihdam artışının, önceki 2 aya yapılan negatif revizyonlar ve ağustos verisi doğrultusunda 185 bine gerilediği de kaydedildi.

İŞSİZLİK ORANI DEĞİŞMEDİ, ÜCRETLER ARTTI

Küresel piyasalar tarafından merakla beklenen istihdam raporu, ABD’de işsizlik oranının, ağustos ayında beklendiği gibi yüzde 3,9’da sabit kaldığını gösterdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik ücret artışı ise ağustosta aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 2,9 artarak, sırasıyla yüzde 0,2 ve yüzde 2,7 seviyesindeki beklentileri aştı. Enflasyon açısından önem taşıyan ücret artışı, ayrıca yıllık bazda 2009’dan bu yana en yüksek seviyesini kaydetmiş oldu. 
Bu arada, ağustosta iş gücüne katılım oranının yüzde 62,9’dan yüzde 62,7’ye gerilemesi raporun negatif yanlarından biri olarak dikkati çekti. Aynı dönemde, haftalık ortalama çalışma saati ise beklenti paralelinde 34,5’te sabit kaldı.

Analistler, istihdamın ağustosta son yılların aksine güçlü artmasını ve ticaret savaşı endişelerinin işe alımları olumsuz etkilememesini, ABD ekonomisi için iyi haber olarak değerlendiriyor. Buna ilaveten, ücretlerde geçen ay izlenen güçlü artışın devam etmesinin, Fed’in yıl bitmeden iki faiz artışı daha yapma olasılığını güçlendireceği belirtiliyor. 


‹ Önceki Haber Hazine'den yastık altı altınlar için yeni adım Hazine'den yastık altı altınlar için yeni adım
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
93.317 Değişim: 0,60% Hacim : 4.313 Mio.TL Son veri saati : 16:41
Düşük 92.539 07.09.2018 Yüksek 93.571
Açılış: 93.171
6,4349 Değişim: -2,21%
Düşük 6,4102 07.09.2018 Yüksek 6,6070
Açılış: 6,5804
7,4564 Değişim: -2,66%
Düşük 7,4208 07.09.2018 Yüksek 7,6882
Açılış: 7,66015
248,20 Değişim: -2,24%
Düşük 246,64 07.09.2018 Yüksek 255,29
Açılış: 253,88
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.