ABD'de tarım dışı istihdam tahminleri aştı

Küresel piyasalar tarafından merakla beklenen ağustos ayı ABD tarım dışı istihdam verisi, 201 binle beklentiyi geride bıraktı.

ABD’de tarım dışı istihdam, ağustos ayında 201 binlik artışla beklentiyi aşarken, işsizlik oranı beklendiği gibi yüzde 3,9’da sabit kaldı. Enflasyon açısından önem taşıyan ortalama saatlik ücret artışı ise ağustosta yıllık bazda yüzde 2,9'a çıkarak 2009’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, ülkede tarım harici sektörler, ağustosta 201 bin kişiye istihdam sağladı. Son yıllarda genellikle düşük gelen ağustos ayı tarım dışı istihdam verisine ilişkin piyasa beklentisi 195 bin seviyesindeydi.

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Ağustosta beklenenden fazla artan istihdamda sağlık, ticaret, nakliyat, maden ve profesyonel hizmet sektörlerindeki işe alımlar etkili oldu.

Diğer taraftan, haziran ayına ilişkin tarım dışı istihdam rakamı 248 binden 208 bine ve temmuz rakamı 157 binden 147 bine revize edildi. Raporda, son 3 aylık ortalama istihdam artışının, önceki 2 aya yapılan negatif revizyonlar ve ağustos verisi doğrultusunda 185 bine gerilediği de kaydedildi.

İŞSİZLİK ORANI DEĞİŞMEDİ, ÜCRETLER ARTTI

Küresel piyasalar tarafından merakla beklenen istihdam raporu, ABD’de işsizlik oranının, ağustos ayında beklendiği gibi yüzde 3,9’da sabit kaldığını gösterdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik ücret artışı ise ağustosta aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 2,9 artarak, sırasıyla yüzde 0,2 ve yüzde 2,7 seviyesindeki beklentileri aştı. Enflasyon açısından önem taşıyan ücret artışı, ayrıca yıllık bazda 2009’dan bu yana en yüksek seviyesini kaydetmiş oldu.

Bu arada, ağustosta iş gücüne katılım oranının yüzde 62,9’dan yüzde 62,7’ye gerilemesi raporun negatif yanlarından biri olarak dikkati çekti. Aynı dönemde, haftalık ortalama çalışma saati ise beklenti paralelinde 34,5’te sabit kaldı.

Analistler, istihdamın ağustosta son yılların aksine güçlü artmasını ve ticaret savaşı endişelerinin işe alımları olumsuz etkilememesini, ABD ekonomisi için iyi haber olarak değerlendiriyor. Buna ilaveten, ücretlerde geçen ay izlenen güçlü artışın devam etmesinin, Fed’in yıl bitmeden iki faiz artışı daha yapma olasılığını güçlendireceği belirtiliyor.