"Ekonomi zarar görebilir"

New York Fed Başkanı Dudley, "Korumacı ekonomik politikalar uzun dönemde ekonomiye zarar verecektir" dedi.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şube Başkanı William Dudley, korumacı ekonomik politikaların uzun dönemde ekonomiye zarar vereceğini söyledi. Dudley, Hindistan'daki Bombay Borsası'nda yaptığı konuşmada, ülkeler arasında ticari duvarlar örmenin, düşüş halinde olan endüstrilerdeki istihdamı kurtarmak adına çok pahalı bir yol olduğunu, ülkelerin daha iyi rekabet etmesi gerektiğini kaydetti.

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Korumacı ekonomik politikaların uzun dönemde ekonomiye zarar vereceğini ifade eden Dudley, korumacı ekonomi politikalarının genelde işçilere zarar verdiğini ve büyümeyi sınırlandırdığını söyledi.

Dudley, küreselleşmenin yerel ekonomilere getirdiği maliyetle mücadele etmek için farklı yöntemler olduğunu ancak korumacı politikaların bunların arasında yer almadığını vurguladı.

ABD'li üreticilerin küresel piyasalarda rekabetini sınırlayan yabancı ticari kısıtlamaların azaltılması gerektiğine dikkati çeken Dudley, ABD'li üreticilerin özellikle fikri mülkiyet hakları konusunda yatırımlarının korunması gerektiğini de vurguladı.

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