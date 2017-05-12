Altının ons fiyatı 1226 dolardan işlem görürken, çeyrek altın 231 liradan alıcı buluyor.
Altın fiyatları ABD'de FBI direktörü James Comey'in kovulmasının ardından oluşan siyasi belirsizliğin doların üzerinde baskı yaratmasıyla beraber üst üste ikinci seans değer kazandı.
Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 yükselerek 1,226.71 dolardan işlem gördü.
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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Altının gram fiyatı yüzde 0,37 yükselişle 141 liradan işlem görürken; çeyrek altın yüzde 1,59 yükselişle 231,7 liradan, cumhuriyet altını ise 950 liradan alıcı buluyor.