Altının gram fiyatı yüzde 0,37 yükselişle 141 liradan işlem görürken; çeyrek altın yüzde 1,59 yükselişle 231,7 liradan, cumhuriyet altını ise 950 liradan alıcı buluyor.

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