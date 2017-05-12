Yunanistan’da işsizlik geriledi

Yunanistan’da işsizlik oranı şubat ayında işsizlik oranı yüzde 23,2’ye düştü.

Yunanistan İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, şubat ayında işsizlik oranında yıllık ve aylık bazda yaşanan gerilemeyle yüzde 23,2 olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda işsiz sayısı 1 milyon 104 bin oldu.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Ülkede en yüksek işsizlik oranı yıllık bazda gerilemeye rağmen yüzde 47,9 ile 15-24 yaş arasındaki gençlerde görüldü. Artış yaşanan tek grup ise yüzde 14,8 işsizlik oranına sahip 65-74 yaş grubu oldu.

Yunanistan, Avrupa Birliği ülkeleri arasında en yüksek işsizlik oranına sahip ülke.

Etiketler