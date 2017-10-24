EKK'da büyüme değerlendirildi

Dün gerçekleştirilen EKK toplantısı sonrası yapılan açıklamada, "Yüksek büyümenin sürdürülebilmesi için önümüzdeki bir yılda atılacak adımlar değerlendirilmiştir" denildi.

Ekonomik Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında yüksek büyümenin sürdürülebilmesi için önümüzdeki yılda atılacak adımlar ve TBMM'de başlayacak bütçe görüşmeleri ele alındı.

Konuya ilişkin başbakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında, TBMM'de salı günü başlayacak olan Bütçe görüşmeleri ele alınmış, genel bir ekonomi değerlendirmesi yapılmıştır. Türkiye Ekonomisinin güçlü bir ivme ile büyüdüğünün değerlendirildiği EKK toplantısında, yüksek büyümenin sürdürülebilmesi için önümüzdeki bir yılda atılacak adımlar ele alınmıştır. Ekonomik istikrarın korunması için gereken her türlü tedbirin kararlılıkla uygulanacağı kararlaştırılmıştır"

Dün, Çankaya Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen ve 3 saat 40 dakika süren toplantıya; Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Maliye Bakanı Naci Ağbal ile ilgili bürokratlar katılmıştı.

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