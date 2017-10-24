"Fed başkanını seçmeye çok yakınım"

Trump, "Fed başkanı kararını vermeye çok, çok yakınım" açıklaması yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Fed'in başına kimin geçeceğine karar vermeye "çok, çok yakın" olduğunu belirtti. Trump, Fed Başkanlığı için aralarında görev süresi Şubat ayında dolacak mevcut Fed Başkanı Janet Yellen'ın da bulunduğu beş adayla görüşmeler yaptı.

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Trump, başkanlık için Fed Yönetim Kurulu Üyesi Jerome Powell ve Standford Üniversitesi Ekonomi Profesörü John Taylor'ı düşündüğünü belirtti. Trump ayrıca ekonomi baş danışmanı Gary Cohn ve Fed yönetim kurulu eski üyelerinden Kevin Warsh ile de görüştü.