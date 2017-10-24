Moody's'ten 'Rusya' açıklaması

Moody's, Rusya'nın bankacılık sektörü görünümünün istikrarlı olduğunu bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Rusya'nın bankacılık sektörü görünümünün istikrarlı olduğunu açıkladı. Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Rusya'da yüksek profilli bazı bankalarda görülen bozulmalara rağmen, ülkenin bankacılık sektörü görünümünün istikrarlı olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bankacılık sektörünün görünümü, gelişen ekonomik etkenler, iyileşen sermaye tamponları, ılımlı kredi maliyeti ile destekleniyor." ifadelerine yer verildi.

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Rus ekonomisinin bu yılın sonunda ve gelecek yıl yüzde 1,5 seviyesinde büyümesinin beklendiği kaydedilen açıklamanın değerlendirme kısmında, Moody's Başkan Yardımcısı Olga Ulyanova'nın görüşlerine yer verildi.

Ulyanova, "Rusya ekonomisi petrol fiyatlarındaki iyileşme ve kurun daha istikrarlı bir hal almasıyla birlikte yeniden büyüme ortamına döndü. Bu gelişmeler ve daha uygun bir politika faizi politikası, bankalar ve müşterileri için daha öngörülebilir bir ortam oluşturacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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