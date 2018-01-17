EBRD'den Türkiye'ye 'güçlü yatırım' mesajı

EBRD Başkanı Chakrabarti, "Türkiye'de bu yıl 1,5 milyar avronun üzerinde güçlü bir yatırımımızın olacağını düşünüyorum" dedi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti, “Türkiye’de bu yıl 1,5 milyar avronun üzerinde güçlü bir yatırımımızın olacağını düşünüyorum.” dedi. Chakrabarti, 18-19 Ocak’ta Türkiye’ye gerçekleştireceği ziyaret öncesinde bankanın Londra’daki uluslararası yönetim merkezinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye ziyareti kapsamında devlet yetkilileri ve bakanlarla bankanın faaliyetlerine ilişkin bir dizi görüşme yapacağını belirten Chakrabarti, aynı zamanda özel sektör temsilcileri ile de bir araya geleceğini bildirdi.

Chakrabarti, “Türkiye bizi en büyük pazarımız. Türkiye’deki son üç yılımızı dikkate alırsanız, son üç senede toplam 5,4 milyar avroluk yatırım yapmışız. Bu çok büyük hacme sahip bir yatırım. Geçen sene son üç yılın en düşük yatırım seviyesi olsa da farklı sektörlerde toplam 51 projeye toplam 1,5 milyar avro yatırım gerçekleştirmişiz. Türkiye yatırımlarımızın toplam hacmi ve portföyümüz içerisindeki payı ile bizim için son derece önemli.” değerlendirmesinde bulundu.

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TÜRKİYE’YE 1,5 MİLYAR AVRONUN ÜZERİNDE GÜÇLÜ YATIRIM

Suma Chakrabarti, EBRD’nin ağırlıklı olarak özel sektör ile çalışması nedeniyle Türkiye’de bu yıl sonunda ne kadarlık bir yatırım yapılabileceğine ilişki kesin bir tahmin yürütemeyeceğini belirterek, “Çünkü bu daha çok özel sektörün talebi doğrultusunda oluşuyor. Fakat bu yılın sonunda da Türkiye’de yaklaşık 1,5 milyar avronun üzerinde bir rakam görmezsek şaşırırım.” ifadelerini kullandı.

EBRD’nin porföyü içerisinde Mısır’daki yatırımların da son dönemde artış kaydettiğinin altını çizen Chakrabarti, “Sadece beş yıl önce yatırım yapmaya başladığımız Mısır şu anda ikinci en önemli yatırım pazarı durumunda. Mısır da yükseliyor. Bu yıl sonu itibariyle Mısır’a toplam 1,4 milyar avro yatırım yaptık. Sanıyorum ki bu yıl sonunda Türkiye ve Mısır yatırımlar açısından en revaçta olan iki ülke olarak. Hangisi ilk sırada olur onu bilemiyorum, ki bu zaten bir yarış değil. Türkiye’de bu yıl 1,5 milyar avronun üzerinde güçlü bir yatırımımızın olacağını düşünüyorum.” dedi.

Chakrabarti, Türkiye’yi bankanın başkanı olarak beşinci kez ziyaret edecek olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek şunları söyledi:

“Türkiye bizim en büyük pazarımız konumunda ve bizim için çok önemli. Bu ziyaretimizin en temel amaçlarından biri Türkiye ve EBRD arasında Teknik İşbirliği Fonu’nun kurulmasına ilişkin anlaşmayı imzalamak. Türkiye, dört ülkenin kullanımı için (Türkiye, Romanya, Kırgızistan ve Azerbaycan) 25 milyon avroluk bir fon oluşturuyor. Bu bizim bu ülkelerdeki projelerimiz açısından çok büyük öneme sahip. Türk hükümetine çok minnettarım.”

TÜRKİYE PROJELERİN GELİŞTİRİLMESİNDE ÖNCÜ KONUMDA

EBRD Başkanı Chakrabarti, dünyanın farklı yerlerinde uygulanan birçok projeyi önce Türkiye’de uygulayarak geliştirdiklerini vurgulayarak, “Bunlara en iyi örnek kadın girişimcilere destek programı. Bu program kadın girişimcilerle Türkiye’de başladı. Kadın girişimcilerin finansmana erişimlerinin yerel bankalar yoluyla kolaylaştırılması için yardımcı olduk. Bunu Türkiye’nin ardından 16 ülkede uyguladık.” diye konuştu.

Türkiye’deki yeşil enerji yatırımlarının da EBRD için büyük önem taşıdığına dikkati çeken Chakrabarti, şöyle devam etti:

“Enerji verimliliği bizim için son derece önemli. Biz banka olarak yatırımlarımızın toplamının yüzde 40’ının yeşil ekonomiye yapılması hedefini koymuştuk. Bu yıl sonunda yüzde 43 seviyesine görerek, hedefimize üç yıl öncesinde ulaşmış olduk. Bu Türkiye’deki yatırımlarımız olmaksızın mümkün olamazdı. Türkiye bu anlamda son derece önemli.”

“TÜRKİYE’NİN BÜYÜMESİ SON DERECE ETKİLEYİCİ”

Chakrabarti, Türkiye’nin ekonomik büyüme performansına yönelik de değerlendirmelerde bulunarak, “Türkiye ekonomisi konusunda son derece iyimserim. Son 15 seneye bakın. Ben bunu yükseliş olarak tanımlıyorum. Bunun öncesinde Türkiye ekonomisi şüphesiz iyiydi. Fakat son 15 yılda yaşanan tam bir yükseliş. Çoğumuz bu anlamda kendisini son birkaç yılda dönüştüren ülkeler için Türkiye örneğini veriyoruz. Sadece geçen senenin son üç çeyreğine bakarsanız; büyüme gerçekten son derece etkileyici.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin ekonomik büyüme verilerinde hükümet teşviklerinin de etkili olduğunu belirten Chakrabarti, özel sektörün de büyümede üstüne düşeni yaptığının altını çizerek, “Geleceğe dair görünüm oldukça iyi. Büyüme verileri son derece iyi.” dedi.

Chakrabarti; küresel ekonomide halen bazı belirsizliklerin olduğuna dikkati çekti. Gelecek dönemde yatırımcılar açısından yönetimsel huzurun sağlanması ve sürdürülmesinin son derece önemli olduğunun altını çizen Chakrabarti, “Türkiye’nin potansiyeli muhteşem. Öte yandan ortak ihtiyaçlar söz konusu. Sadece merkez olarak İstanbul’un değil, daha düşük gelirli bölgelerin de hızla gelişmesi gerekiyor. EBRD bu konuda yardımcı olmak istiyor.” şeklinde konuştu.

EBRD’DEN 80 BİN KOBİ'YE DESTEK

EBRD’nin Türkiye’de sektör farklı gözetmeksizin yatırımların sürdürdüğünü belirten Chakrabarti, ülkede nispeten daha dezavantajlı durumda olan kadın ve genç girişimcilerin desteklenmesi, farklı ekonomik gelişmişlik düzeyindeki bölgelerin kalkındırılması için çalıştıklarını söyledi.

Chakrabarti ayrıca bankanın Türkiye’de büyük şirketlerin yanı sıra ekonominin bel kemiğini oluşturan küçük ve orta ölçekli şirketlere büyük önem verdiğinin altını çizerek, bankanın bu zamana kadar Türkiye’de yaklaşık 80 bin KOBİ'ye destek verdiğini vurguladı.

İstanbul’un bölgesel ve uluslararası bir finans merkezine dönüştürülmesine ilişkin hedefi de değerlendiren Chakrabarti, “İstanbul ve Türkiye kendisini finansal bir merkeze dönüştürebilmek için gerekli tüm etmenlere sahip. Bu konuda hiçbir şüphe yok. Bu anlamda Borsa İstanbul net bir şekilde katalizör olmalı. Daha önce Moskova Borsası ile buna benzer bir konuda çalıştık.

Bence Borsa İstanbul da bu yolda ilerleyebilir. Biz iki yıl önce Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk hissesi için yatırım yaptık. Bu yatırımın asıl amacı borsanın bölgesel bir merkez olma becerisini ilerletmekti. Kesinlikle İstanbul’un bölgesel bir finans merkezi olabileceğine, olması gerektiğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

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