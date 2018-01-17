Özel sektörün kredi borcu büyüdü

TCMB verilerine göre özel sektörün 2017 Kasım ayında yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 2016 sonuna kıyasla 14.8 milyar dolar büyüdü ve 217.7 milyar dolara çıktı.

Merkez Bankası (TCMB), özel sektörün 2017 Kasım ayı dış borç gerçekleşmelerini yayımladı. Buna göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 2016 sonuna göre 14.8 milyar dolar artarak 217.7 milyar dolara yükseldi; ticari krediler hariç kısa vadeli kredi borcu ise 4.5 milyar dolar artarak 18.8 milyar dolar oldu.

Bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 746 milyon dolar artarken, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 5.5 milyar dolar artışla 29.9 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1 milyar dolar azalırken, tahvil stoku ise 209 milyon dolar azalışla 4.4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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Söz konusu dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 7.7 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 1.2 milyar dolar artışla 6.9 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Sektör dağılımı incelendiğinde; kasım sonu itibarıyla, 217.7 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 50.8'inin finansal kuruluşların, yüzde 49.2'sinin ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 18.8 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 78'ini finansal kuruluşların, yüzde 22'sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

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