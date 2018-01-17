İklimlendirme sektörü ihracat hedefine ISK-SODEX ile ulaşacak

İklimlendirme sektörü 5 yıl içinde 12 milyar dolar ihracat hedefine ISK-SODEX ile ulaşacak.

Isıtma, soğutma, havalandırma, hava şartlandırma sistem ve ekipmanları ile tesisattan oluşan iklimlendirme sektöründe 2017 yılı ihracat artışı yüzde 11,8 olarak gerçekleşti. Tesisat sistem ve elemanlarının toplam ihracatta ilk sırada geldiği sektörün Almanya’ya gerçekleştirdiği ihracat 455 milyon dolara ulaştı. Sektörün ihracat artışında nitelikli ve genç iş gücü ve ar-ge çalışmalarının yanı sıra, ihracatçı firmaların uluslararası fuarlardaki etkinliğinin önemli rol oynadığına dikkat çeken Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel şunları söyledi:

“Dünya genelinde 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren Türk iklimlendirme sektörü 2017 yılında büyük bir atılım gerçekleştirdi. Almanya, İngiltere ve Fransa gibi gelişmiş ülkelerde önemli bir ihracat artışı sağlandı. Sektörün gelecek hedeflerine ulaşabilmesinin yolu uluslararası rekabet gücünü artırabilmesinden geçiyor. Türk İklimlendirme sektöründe güçlü ve önemli markalar var. Avrasya'nın en önemli iklimlendirme fuarı ISK SODEX bu markaların dünyaya açılabilmesi yönünde önemli bir fırsat. Bu yıl ilk defa Enerji Verimliliği ve Bina Otomasyon sistemlerini de dahil ettiğimiz fuarda sektörün yeni trendleri sergilenecek. ISK-SODEX’te havalandırma, klima, ısıtma, soğutma, yalıtım, pompa, vana, tesisat, su arıtma ve güneş enerjisi sistemleri gibi oldukça geniş bir yelpazeden katılımcılarımız olacak.”

ISK-SODEX PROGRAMI YİNE DOLU DOLU

2018 yılında yenilenen yüzüyle ISK -SODEX’in İklimlendirme sektörünün tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde yeniden yapılandırılarak 20’nin üzerinde ülkeden katılımcı ile 80 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlandıklarını belirten Kühnel şunları ifade etti:

“Uluslararası niteliği ile Ekonomik Bakanlığı tarafından fuar teşvikleri kapsamına alınan ISK-SODEX yerli katılımcı firmalarına yüzde 50’ye varan oranlarda teşvik sağlıyor. ISK-SODEX’te ikili iş görüşmeleri ile firmalar arası yeni anlaşmaların yapılabileceği alanlar hayata geçirdik. Bu kapsamda hedef pazarların tamamından satın alma heyetleri ve alanında uzman katılımcıları bir araya getiriyoruz. Fuar sürecinde destekleyici programlar ile katılımcı ve ziyaretçilerimize yeni iş bağlantıları kurma ve bilgi paylaşımı konusunda yeni imkanlar sunacağız. Katılımcılarımızın yeni ürün ve çözümlerini anlatabilecekleri Forum Alanları da oluşturuyoruz. 2018’de yeni fuar alanımızda, zenginleştirilmiş ürün yelpazesiyle hem sektöre yakışan bir etkinliğe imza atacak hem de ziyaretçilerimize güçlü bir deneyim yaşatacağız.”

ISK-SODEX 2018’de sektörün tüm başlıklarının tartışılacağı Forum Alanları programı hakkında bilgi veren Kühnel şunları söyledi:

“Bu yıl içeriğinin daha da genişlettiğimiz Forum Alanlarıyla sektörün önemli konularını, alanında uzman konuşmacılarla birlikte ele alacağız. İş ortaklarımızın sektörel deneyimlerini paylaşacakları bu seminerlerden önemli sonuçlar çıkacağına inanıyoruz. Fuar alanlarımızda, Rüzgarsız Teknolojiler’den Enerji Verimliliği’ne, İleri Teknolojili ürünlerden Endüstri 4.0’a kadar birçok konu başlığımız var. Yenilikçi vizyonumuzla programımızı her yıl geliştirmeye devam edeceğiz.”

Bu yıl ilk kez oluşturulan Forum Alanı’nda katılımcılar yeni ürün, hizmet ve teknolojilerini ziyaretçilere tanıtma imkanı elde edecekler. 11 Hol’de oluşturulan alanda 4 gün boyunca gerçekleştirilecek firma sunumlarında iklimlendirme sistemlerinin geleceğini etkileyen dijitalleşme, verimlilik gibi konular da masaya yatırılacak.

İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜNÜN GÖZÜ BU FUARDA

İklimlendirme sanayi sektörünün 2017 yılında toplam ihracatının 3,9 milyar dolara ulaştığına dikkat çeken ISKAV Başkanı Metin Duruk, ISK-SODEX fuarının sektörün buluşma noktası olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Son yıllarda artan yeni yatırımlarımız ve AR-GE çalışmalarımızla sektörümüz adeta atağa geçti. 2017 yılında 3,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek yüzde 11,8 büyüme başarısı gösterdik. Tabi bu başarıda başta Bakanlıklarımız olmak üzere bizi destekleyen kurum ve kuruluşların desteği ve gayreti çok önemliydi. Bunun en güzel örneklerinden biri ISK-SODEX fuarı. iklimlendirme sektörümüzün gelecek hedefleri açısından ISK-SODEX buluşmasının çok önemli olduğuna inanıyoruz. Sektörümüz açısından çok önemsediğimiz alım heyetlerini, önemli pazarlardan kanaat önderlerini ve VIP heyetlerini yine Hannover Fairs Turkey desteği ile ülkemize getirerek üreticilerimiz ile buluşturarak ürünlerimizi tanıtma fırsatı buluyoruz. Özellikle uluslararası tasarımcıların ve uygulamacıların bizi tanıması yönünden ISK-SODEX’i çok önemsiyoruz.”

TÜRKİYE’NİN EN İYİ USTALARI ISK-SODEX’TE YARIŞACAK

ISK-SODEX Istanbul 2018 Fuarı bu yıl ilk defa düzenlenen “ISK-SODEX Ustalar Ligi 2018” yarışması ile tarihinde bir ilke imza atarak Türkiye’nin en iyi kombi ustasını arıyor.

Web sitesinde yer alan testi en doğru ve en hızlı şekilde bitiren 16 usta, finalist olarak ISK-SODEX Istanbul 2018 Fuarı sırasında gerçekleştirilecek pratik uygulama etabına katılmaya hak kazandı. 16 finalist onlara sağlanan ekipmanlarla zamanlama, doğru montaj, projeye uygunluk ve estetik kriterleri kapsamında kombi ve radyatör montajı uygulaması gerçekleştirecek. Yarışmanın sonunda jüri üyelerinin yaptıkları oylama ile yarışmanın ilk üç kazananı belirlenecek. Yarışmanın birincisi 5.000 TL, ikincisi 3.000 TL, üçüncüsü ise 2.000 TL değerinde ödül kazanacak.

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