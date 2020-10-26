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Dünya devleri ile yatırım konferansı

26.10.2020 - 09:01
Dünya devleri ile yatırım konferansı | Ekonomi Haberleri

Citibank Yatırımcı Konferansı, 27 Ekim’de videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek. Konferans kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, küresel dev şirketlerin temsilcileriyle görüşecek.

Dünyada yeni tip koronavirüs salgını sonrası küresel ekonomilerin nasıl şekilleneceği, tedarik zincirlerinin ne yönde değişeceği konularının tartışıldığı bir ortamda Türkiye önemli bir toplantı gerçekleştiriyor. 27 Ekim’de (yarın) Citibank tarafından düzenlenecek Citibank Yatırımcı Konferansı’nda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uluslararası dev şirketlerin temsilcileriyle görüşecek.

KÜRESEL ŞİRKETLER

Videokonferans yoluyla yapılacak toplantıya teknoloji, ilaç, otomotiv, enerji, sigortacılık gibi sektörlerden 100’den fazla şirketin temsilcileri katılacak. Dünyanın birçok bölgesinde faaliyet gösteren küresel şirketlerin toplam ciroları ve piyasa değerleri trilyonlarca doları buluyor. Aralarında dünyanın en değerli şirketlerinin de bulunduğu toplantıda, doğrudan yatırımlar konusunda Türkiye’deki yatırım imkanları, fırsatlar ve gelişmeler ele alınacak.


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