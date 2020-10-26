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Emeklilikte gelir kaybının çözümü BES

26.10.2020 - 09:17
Emeklilikte gelir kaybının çözümü BES | Ekonomi Haberleri

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, emeklilikte gelir kaybı yaşanmamasının yolunun özel emeklilik olduğunu belirterek, bireysel emeklilik sisteminin ciddi başarı hikâyesi yazdığını ve 132 bin kişinin sistemden emekli olduğunu söyledi.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, pandemi döneminde tasarrufun öneminin ön plana çıktığını, her yaşta tasarruf yapmanın en kolay ve kazançlı yollarından birinin özel emeklilik olduğunu söyledi. Atilla Benli, hem 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü hem de Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) 17’ inci yılı nedeniyle bir açıklama yaptı.

Hürriyet gazetesi'nin haberine göre; Atilla Benli, güvende hissetmek ve gelirlerde herhangi bir azalma yaşandığında bunun sonuçlarına maruz kalmamak için tasarruf yapmanın önemli olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Tasarruf, refahı sürdürülebilir kılmak için olmazsa olmaz bir alışkanlık ve bu alışkanlığın küçük yaşlardan itibaren kazanılması büyük önem taşıyor. Birikim sahibi olduğumuzda kendimizi daha güvende hissediyor, yarınlara daha güvenle bakıyoruz. Vatandaşlarımızın özellikle emeklilikte gelir kaybı yaşamama ve bugün sahip olduğu standartları emeklilik döneminde de koruma gibi önemli ihtiyaçlarını da düşündüğümüzde birikim yapmak için öne çıkan yöntem, özel emeklilik oluyor. Sistem, sunduğu avantajlarla uzun vadede önemli kazançlar sağlıyor. Tüm vatandaşlarımıza BES’e dahil olarak az, çok demeden tasarruf yapmaları çağrısında bulunuyorum” dedi.

132 BİN KİŞİ EMEKLİ OLDU

Dünya Tasarruf Günü’ nün aynı zamanda BES’ in 17’inci yıldönümü ile aynı haftaya denk geldiğine değinen Benli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“BES, 17 yılda ciddi bir başarı hikayesi yazdı, birikim ve tasarruf denilince insanların en çok aklına gelen yöntemlerden biri haline geldi. Bugün artık emeklilik dönemimizin vazgeçilmez birikim, tasarruf yöntemlerinden biri haline gelen BES, ilk emeklisini verdiği 2013 yılından bu yana 132 binin üzerinde emekliye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. 16 Ekim 2020 tarihi itibarıyla sistemdeki toplam katılımcı sayısı 12,5 milyon kişiyi aşarken, fon büyüklüğü de çalışanların sisteme dahil olduğu otomatik katılım sistemi dahil 163 milyar TL’yi aştı. Yüzde 25 devlet katkısı uygulamasının vatandaşlarımızın sistemi benimsemesinde önemli katkıları olmuştur. Sistemdeki büyümenin dövizli BES, 18 yaş altına BES gibi yeniliklerle önümüzdeki dönemde daha da hızlanarak devam edeceğini düşünüyoruz.“

18 YAŞ ALTI DA BES’E GİREBİLECEK

ATİLLA Benli, tasarrufun alışkanlık haline gelmesi için küçük yaşlardan itibaren çocukların birikim yapmaya başlaması gerektiğine değinerek, şunları söyledi: “Bu alışkanlıkları ileri yaşlarda edinmek zor olduğundan, ebeveynlerin iyi birer rol model olarak çocuklara tasarruf alışkanlığını erken yaşlarda kazandırması, onların yarınları adına yapabilecekleri en güzel katkılardan biri. 18 yaş altının BES’e dahil edilmesine yönelik olarak çıkması beklenen düzenlemeler, birikim alışkanlıklarının kazandırılması açısından önemli.”

FON BÜYÜKLÜĞÜ 168 MİLYAR LİRA OLACAK

TSB’DEN, BES’in 17’ inci yılı nedeniyle yapılan açıklamada, 2013 yılında hayata geçirilen devlet katkısı ve 2017 yılında başlayan otomatik katılım uygulamalarının toplam fon büyüklüğü açısından önemli katkılar sağladığı belirtilerek, şu görüşlere yer verildi: “Bugün devlet katkısı dahil toplam 163.5 milyar TL fon büyüklüğüne sahip sistem ile 2019 yılsonu verilerine göre fon büyüklüğümüz GSYH’nin yüzde 2.9’u seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu oranın, 2020 yılsonunda ise yüzde 3’ün üzerine çıkabileceği tahmin edilmektedir. 2020 yılsonunu yaklaşık 168 milyar TL fon büyüklüğü ile kapatmayı hedefleyen BES ve otomatik katılım sistemi, pandemi döneminde de büyümesini devam ettirmiştir.”


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