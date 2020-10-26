‹ Önceki Haber Harçlardan 35 milyar lira gelir bekleniyor Harçlardan 35 milyar lira gelir bekleniyor Sonraki Haber › Dünya devleri ile yatırım konferansı Dünya devleri ile yatırım konferansı

İtalya'nın kredi notu yükseldi

26.10.2020 - 08:44
İtalya'nın kredi notu yükseldi | Ekonomi Haberleri

S&P, İtalya'nın kredi notunu teyit ederken, görünümünü yukarı yönde revize etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors'tan yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun ve kısa dönem yabancı  para cinsinden kredi notu 'BBB', yerel para cinsinden notu 'A-2' olarak  teyit edildi. Kredi notunun görünümü 'Negatif'ten 'Durağan' yükseltildi.

S&P, koronavirüs salgınının İtalya'yı sert bir şekilde vurduğunu, GSYH'nin 2023 yılına kadar 2019 seviyesine geri dönmesinin beklenmediğini belirtti. Hükümetin olağanüstü tedbirler ve ek teşvikler getirdiğini hatırlatana S&P, Avrupa Birliği'nden sağlanan desteğe vurgu yaptı.

S&P, görünümün yükseltilmesi ile ilgili değerlendirmesinde, Ülkedeki makroekonomik belirsizliklere rağmen, hükümetin attığı adımların ekonomik büyümeyi yeniden başlatma ve bütçe performansındaki kötüye gidişi tersine çevirme fırsatı verdiği belirtildi.

S&P, bu yıl yüzde 8,9 daralmanın ardından, gelecek yıl yüzde 6,4  büyüme tahmininde bulundu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.144 Değişim: 0,00% Hacim : 25.903 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.142 26.10.2020 Yüksek 1.184
Açılış: 1.184
8,0839 Değişim: 0,01%
Düşük 8,0708 27.10.2020 Yüksek 8,0980
Açılış: 8,0834
9,5720 Değişim: 0,21%
Düşük 9,5440 27.10.2020 Yüksek 9,5775
Açılış: 9,5522
496,15 Değişim: 0,35%
Düşük 493,67 27.10.2020 Yüksek 497,13
Açılış: 494,44
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.