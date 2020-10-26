İtalya'nın kredi notu yükseldi | Ekonomi Haberleri

S&P, İtalya'nın kredi notunu teyit ederken, görünümünü yukarı yönde revize etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors'tan yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun ve kısa dönem yabancı para cinsinden kredi notu 'BBB', yerel para cinsinden notu 'A-2' olarak teyit edildi. Kredi notunun görünümü 'Negatif'ten 'Durağan' yükseltildi.

S&P, koronavirüs salgınının İtalya'yı sert bir şekilde vurduğunu, GSYH'nin 2023 yılına kadar 2019 seviyesine geri dönmesinin beklenmediğini belirtti. Hükümetin olağanüstü tedbirler ve ek teşvikler getirdiğini hatırlatana S&P, Avrupa Birliği'nden sağlanan desteğe vurgu yaptı.

S&P, görünümün yükseltilmesi ile ilgili değerlendirmesinde, Ülkedeki makroekonomik belirsizliklere rağmen, hükümetin attığı adımların ekonomik büyümeyi yeniden başlatma ve bütçe performansındaki kötüye gidişi tersine çevirme fırsatı verdiği belirtildi.

S&P, bu yıl yüzde 8,9 daralmanın ardından, gelecek yıl yüzde 6,4 büyüme tahmininde bulundu.

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