Dünya devinden Trendyol’a yatırım

Dünyanın en büyük online ve mobil ticaret şirketlerinden Alibaba, Türkiye’den e-ticaret platformu Trendyol’un yeni stratejik partneri olurken, mevcut finansal yatırımcıların hisselerini alıyor.

Anlaşma ile birlikte Trendyol ve Alibaba, Trendyol’un Türkiye ve çevredeki büyümesini hızlandırmak için beraber çalışacak. Bu süreçte Alibaba, Trendyol’a teknoloji, online ticaret, mobil ödeme, lojistik gibi konularda bilgi paylaşımı yapacak ve destek olacak.

ÖRNEK ŞİRKETTİ

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Trendyol’un, e-ticaret pazarında çok önemli bir konumda bulunduğunu ifade eden Trendyol’un kurucusu ve CEO’su Demet Mutlu, “Bu ortaklık konusunda çok heyecanlıyız. Alibaba hep örnek aldığımız bir şirketti, şimdi onların yatırımı ve desteği ile, Trendyol’u daha da büyük hedeflere, daha çok müşteriye, daha çok ülkeye birlikte götüreceğiz. Alibaba ile birlikte Türk markaları ve üreticilerini yüz milyonlarca müşteriye ulaştıracağız” dedi.

Alibaba Group Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Michael Evans da şunları söyledi: “Türkiye, farklı dijital ekonomiler değerlendirildiğinde oldukça heyecan verici ve önemli bir pazar. Bu yatırım ile birlikte Alibaba, güçlü bir kurucu ve yönetim ekibinin önderliğindeki pazar lideri bir markaya ortak olmuş olacak. Trendyol’a kurucuları ve mevcut yönetim ekibi liderlik etmeye devam edecek ve ek olarak Alibaba ekosistemine katkıda bulunacak.”