Konut kredi faizleri yükselecek! Son iki gün

İnşaat sektöründe mayıs ayında başlatılan seferberlik kampanyası 2 gün sonra bitiyor. Faizi yüzde 0.98'e, peşinatı yüzde 5'e düşüren ve konut fiyatlarında yüzde 20 indirim uygulanan kampanya, konut alıcısından gelen yoğun istek üzerine 30 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

KONUTDER, GYODER ve İNDER'in öncülüğünde 42 firmanın başlattığı kampanyaya 1.5 ayda 100'ü aşkın firma katıldı. Edinilen bilgilere göre, toplam 20 milyar liralık 40 bin konut satıldı.

FAİZLER YÜKSELECEK

120 aylık konut kredisinin faizlerini 11 Mayıs'ta yüzde 1.30'lu seviyelerden yüzde 0.98'e çeken kamu bankaları da bu kampanyayı hafta başında bitirme kararı aldı.

Hatta Vakıfbank, geçtiğimiz hafta kampanyaya noktayı koyarak, faizi yüzde 1.51'e çekti. Özel bankaların ise yüzde 2.09 faiz oranıyla işlem yaptıkları öğrenildi. Sektör temsilcileri, konut alacakları bu hafta sonunu kaçırmamaları konusunda uyarıyor.

##$$KONUTKREDIWIDGET##$$

KONUTDER Başkanı Altan Elmas, kampanya boyunca ikinci el de dahil toplam 20 milyar liralık hacim oluştuğunu belirterek, bunun da 40 bin adetlik satışa işaret ettiğini söyledi.

TÜİK'in açıkladığı son rakamlara göre inşaat maliyetlerinde nisanda yüzde 2, yıllık bazda da yüzde 19.6 artış olduğunu ifade eden Elmas, maliyetteki bu artışın konut fiyatlarına mutlaka yansıyacağını, kampanya devam ederken tüketicilerin bu fırsatı mutlaka değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

KONUTA ZAM YOLDA

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, 24 Haziran seçimlerinin tamamlanmasıyla piyasalarda belirsizliğin kalktığını, artık piyasaların normale döneceğini söyledi.

Durbakayım, konut kredisi faizlerinin yeniden artışa geçeceğini belirterek, tüketicilere "Son fırsatı kaçırmayın" uyarısında bulundu.

GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin de konut fiyatlarının üzerinde korkunç bir maliyet baskısı olduğunu belirterek, "Bu tarihi fırsat bir daha ne zaman gelir bilinmez. Tüketiciler hafta sonunu iyi değerlendirsin. Çünkü artık konut fiyatlarının zamlanması kaçınılmaz" dedi.

RÜZGÂR TERSINE DÖNDÜ

İnşaat sektöründeki daralmanın önüne geçmek için atılan adımlar 1 ayda meyvesini verdi.

Kamu bankalarının kredi faizini yüzde 0.98'e çekmesi ve gayrimenkul sektörünün yüzde 20 indirim kampanyası konut satışlarını 6 ay aradan sonra yeniden artırdı.

Türkiye'de mayısta konut satışı 120 bine yaklaştı. Yılbaşından bu yana ise konut satışı yarım milyonu aştı.

Konut stokunda erime başladı. Mayısta 700 bin konutluk stoktan 55 bini satıldı. İnşaat sektörü, haziran ayında da artış trendinin devam edeceğini öngörüyor.

Etiketler