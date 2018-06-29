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İtalyanlar ‘Yavuz Sultan’ hisselerini satıyor

29.06.2018 - 09:20
İtalyanlar ‘Yavuz Sultan’ hisselerini satıyor

İtalyan Astaldi’nin, Türk ortağı IC İçtaş ile birlikte 2012 yılında işletme hakkını aldığı Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ndeki (3.köprü) yüzde 33 hissesini devretmek üzere olduğu belirtildi.

Astaldi Yönetim Kurulu Başkanı Paolo Astaldi, “Görüşmeler ileri aşamada” derken, köprüdeki hisselerin değerinin 350 milyon Euro olduğunu da belirtti. İtalya’n gazetesi Il Messaggero’nun haberine göre, Astaldi Grubu, 3’üncü köprü için yakında teklif alacaklarını belirtti.

2018-2022 PLANINDA

Hissedarlar toplantısında konuşan Paolo Astaldi, IC İçtaş ve Astaldi’nin 2012 yılında işletme hakkını kazandığı Yavuz Sultan Köprüsü’ndeki hisse payının değerinin 350 milyon Euro olduğunu belirtti. Paolo Astaldi, toplantıda “Bu tür işlemler her zaman karmaşıktır” derken, iyi halledilmesi için zamana ihtiyaç duyulduğunu ve Türkiye’nin seçim atmosferinden yeni çıktığını da vurguladı.

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Astaldi Grubu’nun 2018-2022 stratejik planına göre varlıkların devri için bir program yapıldığı ve aralarında Yavuz Sultan Köprüsü’ndeki payların da olduğu satıştan toplam 790 milyon Euro gelir elde edileceği ön görülüyor.

ÇİNLİLER TALİP İDDİASI

2017 yılında Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün Çinli firmalara satılacağı iddialarının ardından bu kez İngiliz firmalarıyla görüşmelerin başladığı iddia edilmişti. Bloomberg’de yer alan habere göre Londra Merkezli Centricus Asset Management’in 3. Köprü Hisseleri için teklif yapmaya hazırlandığı ancak hisse alımı için Çinlilerin de devreden çıkmadığı belirtilmişti.

Buna göre Çinli bir yatırımcının içinde yer aldığı ortak girişim grubu Yavuz Sultan Selim Köprüsü için teklif yapmaya hazırlanıyor. Kaynaklara göre, haziran ayı sonuna kadar Astaldi nihai teklifleri toplamış olacak.


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